"O REY" TORNA A CASA - PELÈ, 81 ANNI, DIMESSO DALL’OSPEDALE DI SAN PAOLO DOVE ERA STATO RICOVERATO PER IL TUMORE AL COLON SCOPERTO A SETTEMBRE - SECONDO I MEDICI "IL PAZIENTE È STABILE” E POTRÀ TRASCORRERE IL NATALE CON LA FAMIGLIA - L’OBIETTIVO DELLA LEGGENDA CALCISTICA ERA QUELLO DI CONCENTRARE IL MAGGIOR NUMERO DI ESAMI E PROCEDURE PRIMA DELLE VACANZE...

Da www.corrieredellosport.it

pele

Pelé è stato dimesso giovedì dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è stato ricoverato per continuare il trattamento contro un tumore al colon. Questo nuovo ricovero era stato reso necessario nella prima settimana di dicembre: l'obiettivo di Pelé era quello di concentrare il maggior numero di esami e procedure prima delle vacanze, in modo da potersi riunire con la sua famiglia senza dover tornare in ospedale.

pele

Il team medico dell'Albert Einstein, in una dichiarazione, ha detto che O Rey è in condizioni stabili. Comunica l'ospedale: "Edson Arantes do Nascimento è stato dimesso dall'Ospedale Israelita Albert Einstein giovedì 23 dicembre 2021. Il paziente è stabile e seguirà il trattamento del tumore del colon, identificato a settembre di quest'anno".

pele pelè maradona film pele' 2 burgnich pele pele fuga per la vittoria pele pele