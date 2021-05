Giacomo Amadori per "la Verità"

VITTORIO LAURIA

È con Ciro Grillo il nome più noto di questa brutta storia. Stiamo parlando di Vittorio Lauria, accusato insieme con tre coetanei di aver stuprato la coetanea S.J. e di aver molestato l'amica R.M. Infatti una sua chiacchierata con Fabrizio Corona trasmessa in tv ha suscitato polemiche e ha convinto il suo avvocato, Paolo Costa, a rimettere il mandato difensivo. A sostituirlo è stato un principe del foro genovese come Alessandro Vaccaro.

Lauria è accusato di avere violentato S. insieme con Edoardo Capitta e Grillo junior durante un'orgia e di aver fatto video e foto oscene intorno a R.M. dormiente. Con i magistrati di Tempio Pausania, il giovanotto, il 5 settembre 2019, ha offerto una versione antitetica rispetto a quella di S., anche questa pubblicata in esclusiva dal nostro giornale. Due letture opposte e inconciliabili di una stessa serata di follia. L'interrogatorio parte dalla serata al Billionaire: «Dopo aver preso un tavolo ed esserci incontrati con altre persone, di cui alcuni amici di Ciro, abbiamo consumato tutti insieme due bottiglie, una di vodka e una di spumante.

LE TESTIMONIANZE SUL CASO CIRO GRILLO

Eravamo circa 11 o 12 persone comprese S. e R. che conoscevo in quell'occasione. Con le medesime non ho avuto particolare modo di interloquire durante la serata. Vidi S. e Ciro baciarsi in discoteca». Un ricordo confermato anche da R., una delle due presunte vittime. La ragazza ha anche riferito un altro episodio descritto pure da Lauria: dopo l'uscita dalla discoteca «già sul taxi avevo notato che S. aveva poggiato il suo piede sulle gambe di Francesco (Corsiglia, il quarto indagato, ndr) e in seguito, mentre mangiavamo la pasta (a casa di Grillo, ndr) S. si era seduta sulle ginocchia di Corsiglia».

Il resoconto dell'alba del 17 luglio prosegue: «A un certo punto S. e Francesco si sono trasferiti nella camera di Edoardo []. Io, Ciro ed Edoardo per gioco bisbigliavamo e ridevamo allo scopo di disturbare Francesco e S. in maniera goliardica. Francesco ci diceva di andare via perché avevamo esagerato nel disturbarli. Ciro si era arrabbiato perché all' inizio S. gli aveva dato un bacio e aveva avuto l'impressione che avesse un interesse particolare per lui».

CIRO GRILLO

Un'arrabbiatura confermata anche da R. nel suo verbale. Insomma sembra che tra i ragazzi in quel momento ci fosse un po' di gelosia. Lauria dice di aver visto «Francesco sdraiato sul letto e S. a cavalcioni sopra di lui» che «si copriva con un lenzuolo». Non esclude poi di aver udito l'amico gridare alla ragazza «andiamo in bagno!», per consumare un secondo rapporto.

A questo punto Vittorio ricostruisce a suo modo il momento in cui sono state scattate foto e video osceni: «In seguito con Edoardo e Ciro ci siamo spostati nella sala in cui dormiva R. e cercavamo di infastidirla, le tiravamo per gioco delle caramelle». In realtà le immagini estratte dai cellulari (che forse Lauria nel settembre del 2019 non ricordava) hanno portato i magistrati a contestare veri e propri abusi: Grillo e Lauria, per esempio, sono accusati di essersi fatti filmare da Capitta mentre si scoprivano i genitali vicino alla R. e Vittorio anche di essersi fatto fotografare in piedi con il pene «in prossimità del viso» della giovane.

CIRO GRILLO - LA VILLETTA DI CALA DI VOLPE DOVE SI SAREBBE CONSUMATO LO STUPRO

Nel verbale c'è, poi, la descrizione di S. che, dopo essere uscita dal bagno «con un accappatoio e un turbante», si intrattiene per un po' a parlare con l'amica R.. Nel racconto delle ragazze S. era sconvolta per la violenza subita da Corsiglia e stava piangendo. Lauria le smentisce: «Notai i capelli bagnati. Non aveva un'espressione particolare, né piangeva. Non ricordo segni di trucco sul suo viso».

Vittorio avrebbe prestato alle due milanesi del vestiario: una casacca del Genoa a R., maglietta e pantaloncini a S.: «Quest' ultima dopo avere indossato la mia roba è uscita raggiungendoci nel gazebo». Poi S., Edoardo, Francesco e Vittorio (Ciro era andato a riposarsi), tra le 7 e le 7 e 30 sarebbero andati a comprare le sigarette in auto: «S. era tranquilla, scherzava normalmente con noi e non ho notato niente di strano».

LE TAPPE DELLA NOTTATA DEL PRESUNTO STUPRO DI GRUPPO

Al ritorno Francesco sarebbe andato a riposarsi, mentre Ciro si sarebbe unito agli altri. «Parlammo con S. del rapporto che aveva avuto con Francesco, ridendo e chiedendole come era andata» continua Vittorio, che descrive una S. molto diversa da quella che hanno incontrato i magistrati, una specie di mangiauomini: «Ricambiava con toni divertiti e scherzosi, dicendo poi la frase "meglio tre che uno"».

Il gruppetto, mentre la temperatura ormonale saliva, avrebbe bevuto vodka mescolata a limonata, un avanzo della sera precedente: «Prima l' ha sorseggiata Edoardo, poi l' ho assaggiata io e l' ho ritenuta imbevibile, S. ne ha bevuto più di noi, meno di un quarto di litro []. Lei era seduta alla mia sinistra con una gamba accavallata sulle mie e mi disse: "Dammi che vi faccio vedere che ne bevo di più". Dopo questo lei disse: "Andiamo a dormire" []. E noi l' abbiamo seguita dopo circa un minuto, ritenendo che il suo fosse un invito a seguirla».

FRANCESCO CORSIGLIA

Nella stanza c' erano due letti singoli uniti e da questo momento il verbale di Vittorio si trasforma nella sceneggiatura di un film pornografico. Inizialmente i tre indagati si sarebbero seduti intorno alla ragazza italo-norvegese e poi avrebbero iniziato ad amoreggiare. La descrizione dell' amplesso è in parte confermata dal frammento di video oggi agli atti. S. avrebbe praticato sesso orale a Ciro e masturbato Edoardo, mentre Vittorio la penetrava da dietro.

Il verbale non risparmia particolari crudi e scabrosi, ma descrive anche l' imbarazzo del momento. Dice Lauria: «Stavamo tutti ridendo e non riuscivo ad eccitarmi perché la ritenevo una situazione molto strana []. Io avevo già avuto rapporti sessuali in precedenza, ma solo con una ragazza e una volta sola». Finito il rapporto Vittorio è andato in bagno: «Quando sono tornato, c' era Ciro da solo che mi disse che Edoardo e S. si erano spostati nell' altra stanza per proseguire il rapporto e che lui stesso avrebbe raggiunto S.».

ciro grillo intercettato da non e' l'arena 2

Lauria ha anche parlato del filmato: «Durante i rapporti sessuali abbiamo girato un video, in particolare lo ha fatto Edoardo, al quale, nei giorni successivi, chiesi di non farlo vedere a nessuno, né inviarlo ad alcuno, perché sono fidanzato.

Non penso che Edoardo abbia mostrato in giro il video.

S. non si è accorta di essere ripresa perché in quel momento era girata di spalle».

EDOARDO CAPITTA

Lauria ha anche risposto a una domanda sull' alcol ingerito dalla combriccola: «Presumo che S. abbia bevuto almeno un drink in discoteca, ma non saprei dirlo con certezza. A casa sicuramente ha bevuto la vodka lemon di cui ho parlato prima. Non l' ho vista bere nient' altro di alcolico. Non era ubriaca, era allegra, ma non dava segni di ebbrezza. Nessuno di noi era ubriaco, eravamo tutti lucidi.

S. non mi ha mai chiesto di andare via da casa e non l' ho mai vista avere malesseri di alcun genere. Dopo questi episodi abbiamo visto dei video su "Instagram", sul profilo di S. , in particolare, in uno pubblicato il 17 luglio alle 16 e 30, c' era scritto "sono in perfette condizioni drunk + alcol" in inglese e una faccina in segno di silenzio. In seguito nessuno di noi l' ha più vista, né sentita».

giro grillo con gli amici foto di ciro grillo ciro e beppe grillo ciro grillo CIRO GRILLO FRANCESCO CORSIGLIA