"RITROVATI ANCHE VIAGRA E PROFILATTICI NEL COVO DI MATTEO MESSINA DENARO. IN LATITANZA COMUNQUE TENEVA DURO" - TUTTI I TWEET SULLA CATTURA DEL BOSS MAFIOSO: "SI NASCONDEVA A PALERMO. UN PO' COME QUANDO CERCHI GLI OCCHIALI E LI HAI SUL NASO" - CRUCIANI: “QUALE ALTRO STATO AL MONDO SI SAREBBE FATTO METTERE LE PALLE IN BOCCA DA UN DISGRAZIATO PER 30 ANNI?" - "NEL SUO COVO PRESERVATIVI E VIAGRA. SEMBRAVA ARCORE AI TEMPI D'ORO"