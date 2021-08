"LA RIVOLUZIONE È PARTITA. IL SUD STA ARRIVANDO"- LA POLIZIA E L'FBI STANNO NEGOZIANDO CON L'UOMO CHE, A BORDO DI UN PICKUP, MINACCIA DI FARSI ESPLODERE A CAPITOL HILL, A WASHINGTON - L'AREA È STATA EVACUATA, E LUI HA FATTO UNA DIRETTA SU FACEBOOK CON LA PRESUNTA BOMBA, RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE A BIDEN: "NON VOGLIO MORIRE, JOE. VOGLIO ANDARE A CASA, COME LE PERSONE IN AFGHANISTAN. NELLE TUE MANI CI SONO MOLTE VITE..." - VIDEO

????#Capitol Bomb threat?



VIDEO: the first livestream of the man who is sitting in the pickup truck near the US Capitol pic.twitter.com/0GX49AUJBj — Terror Alarm (@terror_alarm) August 19, 2021

DAGONEWS

l uomo che minaccia di farsi esplodere a capitol hill

Su Twitter è stato diffuso un Live stream dell'uomo che sta minacciando di farsi esplodere a Capitol Hill, a Washington. Nel video - non confermato dalla polizia - l'uomo, che sarebbe già noto alle forze dell'ordine, appare con il presunto ordigno dotato di detonatore e si rivolge direttamente a Biden: "Abbiamo poche alternative. Prova a spararmi e faccio saltare in aria due isolati e mezzo. Non voglio morire, Joe. Voglio andare a casa, come le persone in Afghanistan. Le vite di molte persone sono nelle tue mani, Joe. Afgani, sto con voi! La rivoluzione è partita! Il sud sta arrivando"

Allarme bomba a Washington: polizia negozia con uomo in veicolo sospetto

Da www.rainews.it

l uomo che minaccia di farsi esplodere a capitol hill.

La polizia sta negoziando con un uomo, seduto in un veicolo pickup fuori dalla Biblioteca del Congresso a Washington, che ha dichiarato di avere con sé una bomba e quindi provocato un allarme nell'area, che è stata evacuata. Lo hanno fatto sapere fonti informate ad AP.

Il mezzo non ha targa e, quando le forze dell'ordine lo hanno individuato, è stato segnalato. Gli investigatori stanno tentando di stabilire se davvero il veicolo contenga esplosivi e se l'uomo sia in possesso di un detonatore. Dal mezzo, il sospettato comunica con gli agenti scrivendo su fogli che mostra attraverso i vetri. Cecchini sono stati dispiegati nell'area. Il capo della Us Capitol Police, Tom Manger, ha detto che si sta cercando "una soluzione pacifica".

il capo della capitol police tom manger

"Non sappiamo in questo momento quale sia il suo movente", ha aggiunto. La Casa Bianca ha fatto sapere che sta monitorando la situazione ed è aggiornata dalle forze dell'ordine. La polizia di Capitol Hill, dopo la segnalazione, aveva evacuato prima l'area intorno alla Biblioteca del Congresso, poi anche la sede della Corte Suprema, infine l'intero complesso del Congresso.

l uomo che minaccia di farsi esplodere a capitol hill
CAMPIDOGLIO USA - WASHINGTON
washington campidoglio in lockdown per allarme bomba
il capo della capitol police tom manger
campidoglio washington