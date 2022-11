"A ROMA DI BASE LA QUALITÀ È SCARSA MI SPOSTO SULLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI. NEL 70% DEI CASI È SPAZZATURA". - "FRANCHINO ER CRIMINALE" È LO YOUTUBER ROMANO CHE METTE I VOTI AI CIBI DA STRADA DELLA CAPITALE, DALLE BORGATE AI PARIOLI - " IL QUARTIERE PIÙ TRASVERSALE È FORSE CENTOCELLE, MA VA BENE ANCHE SAN PAOLO, MARCONI, MONTEVERDE E TRASTEVERE" - "LA TELEVISIONE È MORTA. UN POSTO BIECO, FATTO DI RACCOMANDAZIONI E MARCHETTE. VIVA IL WEB CHE ACCETTA SOLO CHI LO SA FARE" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Katia Riccardi per roma.repubblica.it

[...]I video di Franchino Er Criminale, bocconi in bocca mai del tutto amari, sono una leggenda metropolitana e, in ordine cronologico sul suo canale YouTube (con tanto di mappa), guida assoluta di chi mangia in piedi guardando oltre saccenti gamberi rossi.

[...] A mangiare bene, spiega Alessandro Bologna, 44 anni, in uno degli audio WhatsApp che messi insieme compongono un'intervista rubata in macchina e concessa da un navigatore.

A casa i ragazzi ordinano cibo in base ai suoi consigli. Si fidano, lo capiscono. Franchino va nei posti, mangia sui marciapiedi, commenta senza incontrare o avere contatti con i proprietari. Sostiene la solidarietà tra youtuber, ospita e segnala. "Ci si deve aiutare", spiega. E il risultato si vede. [...]

Street foot fighter, sostiene che per il cibo da strada Roma Nord sia peggiore di Roma Sud ma anche che di base la qualità sia "scarsa ovunque, mi sposto sulle segnalazioni degli utenti e nel 70 per cento dei casi è spazzatura. Il quartiere più trasversale resta forse Centocelle, dove si trova un po' di tutto, dal panino al gelato, ma va bene anche San Paolo, Marconi, Monteverde e Trastevere".

Non chiamatelo "food blogger", il successo dell'idea di Alessandro Bologna, nato e cresciuto a San Giovanni, vissuto per un ventennio all'estero, un'ex moglie e un cagnone salvato, Juma, con il quale divide un appartamento al Tufello, arriva da un'idea semplice, "voglio mangiare un pezzo di pizza. Dove vado, cosa mi serve?". Poi è cresciuto grazie alla totale mancanza di compromessi che la rete non concede comunque, e lui neanche.

[...] "La televisione è morta, oggi con le smart tv le famiglie si guardano i video sui social. Il mio pubblico è tutt'altro che giovane, le mie analitiche dicono che va dai 30 ai 50 anni. Chi coinvolge i ragazzini sono i gaming ma sono di passaggio, proprio perché seguiti da una categoria che cresce e che, sostituendosi, li sostituisce. Un pubblico adulto resta fedele nel tempo".

Il mondo, dice, "è cambiato da molto tempo, chi è rimasto indietro e non molla, lo blocca in nome di vite misere, fatte di stipendi". Lui comunque la tv non la accende "da 25 anni, la considero un posto bieco, per lo più fatto di raccomandazioni e marchette. Viva il web che accetta solo chi lo sa fare".

[...] "Non c'è una puntata che mi identifca o che preferisco. C'è un rancore nei confronti di YouTube che nonostante le views, l'hype, le percentuali dei click d'impressione, non mi ha mai mandato nelle tendenze. Più che un video mio preferito, ci sono crucci miei preferiti", continua. [...]

Ora Franchino è pronto a uscire fuori dal Raccordo Anulare, oltre Nettuno, verso Milano, Bergamo, il resto d'Italia, "sempre considerando che sono senza sponsor e quindi pago tutto di tasca mia". La pizza al taglio di Milano potrebbe essere una puntata incredibile.[...]

