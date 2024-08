LA "ROMA BENE"? È SOLO "FUMO" NEGLI OCCHI - DURANTE UNA VACANZA A PONZA ORGANIZZATA DALL'ORATORIO, UN GRUPPO DI RAGAZZI, TRA CUI DEI MINORENNI, È STATO PIZZICATO CON DELLA DROGA NASCOSTA - I GIOVANI, FIGLI DI FAMIGLIE FACOLTOSE, NASCONDEVANO HASHISH E MARIJUANA IN GRAN QUANTITÀ - QUANDO IL PRETE CHE ACCOMPAGNAVA I PISCHELLI HA CAPITO COSA STAVA SUCCEDENDO HA...

Estratto dell'articolo di Marco Carta per www.repubblica.it

"Padre, andremo lo stesso in Paradiso?". L'imbarazzo dei finanzieri è tanto. Ma il sacerdote rompe ogni indugio: "Voi fate il vostro lavoro, sono i miei ragazzi che devono trovare la retta via". Ponza, agosto 2024. Come ogni anno l'estate è stupefacente.

Sara la magia del mare incontaminato, ma non solo. Sono tanti, infatti, i turisti sorpresi con droghe di ogni tipo in vista delle vacanze. Non immaginavano che lo scorso fine settimana ad aspettarli sulla banchina del porto ci fossero Gingo e Jessy, i cani antidroga della guardia di Finanza a cui nulla sfugge.

È così che un sacerdote di Roma Nord ha scoperto che i ragazzi del suo oratorio erano tutti aspiranti figliol prodighi. La comitiva, che comprendeva anche minorenni, era arrivata sull'isola pontina ben fornita. Hashish e marijuana in gran quantità per sopportare le fatiche estive. Alla scoperta della droga, il parroco ha strabuzzato gli occhi, spezzando così anche l'imbarazzo dei finanzieri: "Padre, spero non si precludano per noi le vie del signore". [...]

