Giuseppe Sarcina per il "Corriere della Sera"

Ghislaine Maxwell torna e batte cassa. Da circa tre anni nessuno ha più fotografato o visto in pubblico l' ex fidanzata di Jeffrey Epstein. Si era addirittura dissolta quando, nell' estate scorsa, Epstein venne arrestato a New York con accuse infamanti: abusi sessuali, traffico di minori.

Il finanziere si suicidò in cella il 10 agosto 2019. Ora Ghislaine, 58 anni, nata in Francia, figlia del controverso editore britannico Robert Maxwell, ricompare nella procura delle Virgin Islands americane: fa causa al gruppo immobiliare di Epstein chiedendo «il risarcimento delle spese sostenute per difendersi da accuse ingiuste e garantire la sicurezza personale».

La notizia ha indignato le vittime dell' uomo d' affari newyorkese che agli inizi degli anni Duemila si divertiva nei club di Manhattan con Donald Trump, scarrozzava Bill Clinton sul suo aereo privato, l' inquietante Lolita Express, e adescava ragazzine a centinaia, tutte minorenni.

Il sordido giro, secondo l' accusa, era gestito con piglio manageriale da Ghislaine, che si occupava anche dell' amministrazione delle proprietà di Epstein, a Manhattan, a Palm Beach, in Florida, a Parigi, nel New Mexico e nelle Virgin Islands. L' atto di citazione compilato dagli avvocati di Ghislaine parte proprio da questo ruolo: «Nel corso della loro relazione, Epstein garantì a Maxwell che l' avrebbe sostenuta finanziariamente. Epstein fece queste promesse ripetutamente, sia per iscritto che nel corso di diverse conversazioni».

Per il momento non sappiamo quale sia la cifra richiesta. Il patrimonio del businessman vale più o meno 630 milioni di dollari. Conosciamo, invece, la reazione furibonda di Virginia Giuffre, reclutata quando aveva 15 anni da Ghislaine e introdotta nel giro delle «massaggiatrici» a disposizione di Epstein e dei suoi amici eccellenti, tra i quali anche Andrea d' Inghilterra.

Twitta Virginia: «Un appunto per GM (Ghislaine Maxwell). Come osi atteggiarti a vittima quando sei stata tu a opprimere me e un gran numero di altre ragazze. Sei un essere vile, malvagio, sadico che non si può neanche chiamare essere umano. Spero che il giudice ti riderà in faccia e ti spedirà in galera».

Ghislaine Maxwell è stata sommersa di cause civili, alcune delle quali concluse con accordi extragiudiziali non resi pubblici. Ha sempre negato, però, ogni accusa. Lo fa anche adesso, nelle carte depositate in tribunale: «Nessuno coinvolgimento e nessuna conoscenza dei presunti misfatti di Epstein». Il suo ex boss, in realtà, era già stato incriminato in Florida nel 2007. I crimini sessuali contestati risalivano al 2005-2006, gli anni in cui Ghislaine Maxwell e Epstein erano inseparabili.

