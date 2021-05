6 mag 2021 18:52

"L’HO FATTO PER FASCINO DELLA TRASGRESSIONE" - CHRISTOPH METZELDER, EX DIFENSORE DELLA NAZIONALE TEDESCA CONDANNATO A 10 MESI PER PEDOPORNOGRAFIA, PROVA A SPIEGARE PERCHÉ AVEVA 297 FILE CON FOTO E VIDEO DI MINORI SUL CELLULARE, OLTRE A CHAT ESTREME CON TRE DONNE - SECONDO IL SUO AVVOCATO PROPRIO UNA DI LORO LO HA MESSO "IN TRAPPOLA SPINGENDOLO A SUPERARE I LIMITI" - NEL 2003 HA SCRITTO UN LIBRO SUI "BAMBINI CHE DIVENTANO MERCE" NEI PARADISI TURISTICI E PER ANNI SI È IMPEGNATO IN UN'ASSOCIAZIONE CONTRO GLI ABUSI...