18 mar 2020 19:20

"L’IMMUNITÀ DI GREGGE? NON RISOLVERÀ IL PROBLEMA" - IL PNEUMOLOGO CINESE ZHONG NANSHAN, CONSIGLIERE ELETTO DAL GOVERNO NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS, FA A PEZZI LA MOSSA (GIA' DI FATTO ABBANDONATA) DI BORIS: "NON CONTERRÀ I NUMERI. NON ABBIAMO ANCORA PROVE CHE DIMOSTRINO CHE, SE SI È STATI INFETTATI UNA VOLTA, SI È IMMUNI PER LA VITA" – PARLA ANCHE DI QUANDO POTREMMO LASCIARCI L’EMERGENZA ALLE SPALLE