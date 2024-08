"LA RUSSIA DEVE ESSERE COSTRETTA ALLA PACE" - ZELENSKY SPIEGA L’INCURSIONE DEI SOLDATI UCRAINI IN RUSSIA, NELLA REGIONE DI KURSK, COME UN TENTATIVO DI COSTRINGERE IL CREMLINO A UNA TRATTATIVA - PECCATO CHE PUTIN ABBIA ESCLUSO NEGOZIATI DI PACE NELL'ATTUALE SITUAZIONE - I SERVIZI SEGRETI RUSSI, CITATI DALL’AGENZIA DI STAMPA “RIA NOVOSTI”, PROVANO A SPACCARE L’ASSE USA-UCRAINA: “WASHINGTON VUOLE SOSTITUIRE ZELENSKY CON UNA FIGURA PIÙ GESTIBILE E MENO CORROTTA. L'EX MINISTRO DELL'INTERNO ARSEN AVAKOV È CONSIDERATO IL CANDIDATO PIÙ ADATTO”

UCRAINA ATTACCA RUSSIA, ZELENSKY SFIDA PUTIN: "MOSCA ORA HA GUERRA IN CASA"

Da https://www.adnkronos.com

putin zelensky macron

"La Russia deve essere costretta alla pace". A dirlo, mentre l'Ucraina avanza nella regione di Kursk in territorio russo, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La Russia ha portato la guerra ad altri, ora le arriva in casa - ha incalzato in dichiarazioni rilanciate dalla presidenza di Kiev -. L'Ucraina ha sempre voluto solo la pace e noi la garantiremo sicuramente".

L'Ucraina ha rivendicato ieri il controllo di circa mille chilometri quadrati nella regione Kursk. "Continuiamo la nostra offensiva nel territorio della regione di Kursk - ha detto il capo delle Forze Armate ucraine, Oleksandr Syrsky, secondo quanto riporta Interfax Ukraine - Attualmente circa mille chilometri quadrati di territorio russo sono sotto il nostro controllo".

volodymyr zelensky

Intanto, sempre nella giornata di ieri, incontro tra il premier ucraino Denys Shmyhal e i senatori americani Lindsey Graham e Richard Blumenthal. "Felice di accogliere a Kiev i senatori e amici Graham e Blumenthal - ha scritto su X Shmyhal -. Il continuo sostegno bipartisan è importante per noi. Ho riferito loro delle nostre esigenze di rafforzamento del sistema di difesa aerea e delle priorità nell'attuazione delle riforme. Abbiamo parlato anche dei beni russi congelati".

Shmyhal ha aggiunto di aver ringraziato i senatori per il "voto sulle iniziative importanti sull'Ucraina e per il sostegno Usa nel ripristinare il settore energetico dell'Ucraina". "Apprezziamo - ha concluso - il sostegno senza precedenti del governo e del popolo americano nella lotta per la libertà e l'indipendenza dell'Ucraina".

PUTIN ZELENSKY

'USA VOGLIONO SOSTITUIRE ZELENSKY CON EX MINISTRO INTERNI KIEV'

Ria Novosti: Dice il servizio d'intelligence straniero russo Svr

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Washington sta esplorando le opzioni per sostituire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con una figura più gestibile e meno corrotta alla guida del Paese: lo scrive in un rapporto il servizio di intelligence straniero russo (Svr), come riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.

AVANZATA DELLE TRUPPE UCRAINE IN RUSSIA - AGOSTO 2024

"Secondo le informazioni ricevute dall'Svr, tra le élite americane cresce l'insoddisfazione nei confronti di Zelensky - si legge nel rapporto -. Sia nel partito democratico sia in quello repubblicano, crescono le voci di coloro che esprimono dubbi sulla 'spesa mirata di miliardi di dollari in aiuti militari' che riceve Kiev. Zelensky sta compiendo passi folli che minacciano di portare l'escalation ben oltre i confini dell'Ucraina".

bomba termobarica sganciata dai russi a kursk

"Pertanto, l'amministrazione americana intende lanciare una vasta campagna di informazione per screditare Zelensky al fine di costringerlo a lasciare il suo incarico, e sta anche cercando un sostituto per il capo del regime di Kiev che sia adatto alla maggioranza degli alleati occidentali", prosegue l'Svr, sottolineando che l'ex ministro dell'Interno Arsen Avakov è considerato il candidato più adatto.

"Tra i "punti di forza" di Avakov gli americani annoverano i suoi stretti legami con le formazioni nazionaliste ucraine e i suoi continui contatti con i leader europei, aggiunge l'ufficio stampa del servizio di intelligence. La Casa Bianca, conclude, ritiene che ciò consentirà all'Occidente di prepararsi meglio all'eventuale avvio di negoziati con la Russia per la risoluzione del conflitto ucraino.

reazione della russia all offensiva ucraine nel kursk – la stampa GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK voldymyr zelensky emmanuel macron vladimir putin