"LA RUSSIA POTREBBE ATTACCARE UN PAESE NATO NEI PROSSIMI CINQUE O OTTO ANNI" - IL MINISTRO DELLA DIFESA TEDESCO, BORIS PISTORIUS, EVOCA UN CONFLITTO CON MOSCA: "LE FORZE ARMATE TEDESCHE DEVONO DIVENTARE ADATTE ALLA GUERRA" - DI SCONTRO CONTRO PUTIN, PARLA ANCHE VALDIS DOMBROVSKIS, VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA: “IN CASO DI SUCCESSO IN UCRAINA, POTREBBE DESIDERARE DI ANDARE AVANTI CONTINUANDO CON ALTRE GUERRE E ALTRE AGGRESSIONI” - IN BIELORUSSIA SI DISCUTE LA NUOVA VERSIONE DELLA DOTTRINA MILITARE ANCHE SUL NUCLEARE…

JENS STOLTENBERG BORIS PISTORIUS

BERLINO, 'PUTIN POTREBBE ATTACCARE UN PAESE NATO IN 5-8 ANNI'

(ANSA) - BERLINO, 19 GEN - "Sentiamo minacce quasi ogni giorno dal Cremlino di recente di nuovo contro i nostri amici degli Stati baltici" e "dobbiamo quindi tenere conto del fatto che Vladimir Putin potrebbe un giorno attaccare perfino un Paese della Nato". Lo ha detto il ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius, in un'intervista a Tagesspiegel riportata da Dpa. "I nostri esperti prevedono un periodo di cinque-otto anni", prima che "questo potrebbe essere possibile", spiega Pistorius, secondo cui un attacco russo non è invece probabile oggi. Il ministro tedesco ribadisce inoltre la necessità che le Forze Armate tedesche diventino "adatte alla guerra" e spiega di voler rendere consapevole e "svegliare" la società tedesca in merito.

MINISTRO DIFESA MINSK, 'SFIDA OVEST-EST ENTRATA IN FASE CALDA'

'PER QUESTO ADOTTATA NUOVA DOTTRINA MILITARE ANCHE SUL NUCLEARE'

Viktro Khrenin

(ANSA) - La revisione della dottrina militare della Bielorussia, che specifica anche la posizione del Paese sull'uso di armi nucleari, si è resa necessaria perché "la sfida tra l'Ovest e l'Est è entrata in una fase calda". Lo ha detto il ministro della Difesa, Viktro Khrenin. La situazione geopolitica in Europa ha subito "significativi cambiamenti", ha sottolineato Khrenin, citato dall'agenzia russa Ria Novosti, spiegando i motivi per i quali in una seduta di due giorni fa del Consiglio di Sicurezza nazionale è stata discussa una nuova versione della dottrina militare.

vladimir putin paesi baltici

Tra i punti principali, ha sottolineato, vi sono l'esplicita individuazione dei Paesi da cui vengono le maggiori minacce e la posizione di Minsk sull'uso di armi nucleari tattiche. La Bielorussia ha rinunciato nel 1994 all'arsenale nucleare ereditato dalla disciolta Unione Sovietica, ma lo scorso anno Mosca ha inviato a Minsk un numero imprecisato di armi nucleari tattiche, che tuttavia rimangono sotto il controllo dei vertici militari russi.

DOMBROVSKIS, 'DA MOSCA MINACCIA IMPERIALISTICA A SICUREZZA UE'

'IMPORTANTE DARE A KIEV TUTTO IL SUPPORTO NECESSARIO'

VALDIS DOMBROVSKIS

(ANSA) - "In caso di successo, la Russia potrebbe desiderare di andare avanti continuando con altre guerre e altre aggressioni. Sembra quasi che una modalità imperialistica sia tornata di moda in Russia. Putin con uno slogan sta dicendo che i confini russi non hanno frontiere, non hanno fine" e questo rappresenta "una minaccia per gli Stati vicini, compresi i Baltici. Quindi l'aggressione russa riguarda non solo l'Ucraina ma tutta l'architettura di sicurezza europea. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ospite di Start a Sky Tg24 da Davos, sottolineando l'importanza di "fornire tutto il supporto necessario all'Ucraina". "E' fondamentale che a livello Ue possiamo continuare a rafforzare le nostre capacità di difesa congiunte", ha aggiunto.

guerra in ucraina

FT, POSSIBILE GRANDE OFFENSIVA DI MOSCA IN UCRAINA NEL 2024

(ANSA) - La Russia potrebbe pianificare una grande offensiva sul fronte in Ucraina nell'estate del 2024. Lo sostiene il Financial Times in un articolo, citato da Rnc-Ucraina. L'articolo, che cita forze di sicurezza ucraine, scrive che l'obiettivo dell'offensiva potrebbe essere la completa occupazione delle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Inoltre, secondo le autorità, non è escluso un altro tentativo di occupare Kharkiv o Kiev.

Dombrovskis guerra in ucraina cattedrale della trasfigurazione di odessa distrutta 2 volodymyr zelensky cattedrale della trasfigurazione di odessa distrutta 3 DOMBROVSKIS