Lora Carmichael è una modella di Onlyfans che […] è stata spesso bullizzata in passato, a causa del suo aspetto e delle sue curve. Ora, però, Lora si è presa la sua rivincita perché, proprio grazie a quelle curve, guadagna migliaia di euro al mese.

[…] «La vita è troppo breve perché io mi preoccupi di tutto ciò che la gente pensa di me. Sono sempre stata bullizzata per il mio aspetto ma crescendo ho cambiato prospettiva: non volevo più deprimermi. Volevo prendermi più cura di me stessa, del mio corpo e comprarmi una nuova casa, permettermi tutte le spese mediche, trovare il tempo per vedere i miei amici e realizzare tutti i sogni che desideravo.

[…] Inizialmente, avevo un po' di timore perché non avevo mai fatto nulla del genere e, poi […] sapevo di essere diversa da molte delle modelle che vedevo online. Tuttavia, sono rimasta molto sorpresa quando ho visto che i miei post attiravano ragazzi molto più giovani di me. Grazie al loro sostegno, guadagno più di 200mila euro all'anno».

«Molti dei contenuti che mi vengono richiesti non sono nemmeno troppo espliciti. Molte volte alla gente piace vedermi con diversi capi di abbigliamento come vestiti, pantaloncini o leggings e vogliono vedermi fare cose normali come pulire casa o fare yoga. È un po' strano lo so, ma mi diverto e, poi, guadagno».

