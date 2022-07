"SE CADE IL GOVERNO SI VOTA, E' NELLE COSE" - LETTA SI METTE IN SCIA A SALVINI E AVVISA I GRILLINI: “EVITIAMO IL COLPO DI PISTOLA DI SARAJEVO, L’ITALIA NON HA BISOGNO DI UNA CRISI, MA DI UN GOVERNO” – COME DAGO-ANTICIPATO LETTA STA CONTINUANDO A MEDIARE TRA CONTE E DRAGHI - ENRICHETTO SA COME FARSI CAPIRE DALLA GGGENTE: “LO DICO CON CHIAREZZA A TUTTI E A NESSUNO: LA LOGICA DEL MALAUSSENE NON CI APPARTIENE” (MA PARLA COME MAGNI!)

Governo: Letta, paradossale metterlo ora a rischio

(ANSA) - "Nella giornata di ieri si è aperta una opportunità su parole che non erano nell'agenda di governo. Fatemelo dire anche a chi chiede un cambio di passo. Lo dico chiaramente anche a chi chiede un cambio di passo: nel momento in cui il governo pone queste temi sarebbe paradossale mettere a rischio il governo proprio quando il governo apre il capitolo della lotta alla precarietà. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem in corso nella sala della Regina a Montecitorio.

Governo: Letta, se cade governo addio patto sociale

(ANSA) - "Noi vorremo che ci fosse un governo nel pieno dei poteri quando ci sarà la riunione delle parti sociali sulla lotta alla precarietà, sul salario minimo, sull'inflazione. Se cade il governo quella riunione non ci sarà e noi non daremo risposte a giovani e famiglie". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem in corso nella sala della Regina a Montecitorio.

Governo: Letta, M5s chiede svolta, c'è stata ieri

(ANSA) - "Lo dico con forza a chi pone questioni e chiede una svolta. Noi la svolta la abbiamo vista ieri, con la possibilità che nei prossimi 9 mesi il governo risponda con risposte particolarmente efficaci. Non è il momento di frenare, ma di accelerare, non di parcheggiare la macchina ai box". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem in corso nella sala della Regina a Montecitorio.

Governo: Letta, no a logica di Malaussene

(ANSA) - "Lo dico con chiarezza a tutti e a nessuno: il semestre di difficoltà che abbiamo davanti richiede più responsabilità. DI fronte ad un autunno caldo le forze politiche responsabili sanno che scelte fare e le fanno. Noi vogliamo dare risposte non lasciando gli italiani senza risposte lasciandogli solo il balsamo dell' "è stata colpa loro". La logica del capro espiatorio, La logica del Malaussene non ci appartiene. Non possiamo stare alla finestra. Prenderà voti alle prossime elezioni chi darà risposte". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem in corso a Montecitorio.

Governo: Letta, se cade si vota, è nelle cose

(ANSA) - "Quando abbiamo detto 'il governo deve andare avanti e noi lo sosteniamo fino alla fine delle legislatura' non lo abbiamo detto solo noi. Ieri ho visto Salvini e Berlusconi: lo diciamo sommessamente, non è che se per ripicca M5s fa cadere il governo non si va al voto. E' nelle cose, lo hanno detto Salvini e Berlusconi. Il governo ha bisogno di una maggioranza, e lo diciamo a tutte le forze politiche". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem in corso nella sala della Regina a Montecitorio.

Governo: Letta, evitiamo colpo di pistola di Sarajevo

(ANSA) - Quando ci fu il colpo di pistola a Sarajevo, non si pensava che aprisse il più sanguinoso conflitto della storia, ma è andata così. Ci sono dei fatti che hanno conseguenze. Sappiamo che i distinguo possono diventare il colpo di pistola di Sarajevo". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem in corso nella sala della Regina a Montecitorio.

Governo: Letta, stiamo zitti? meglio mediazione

(ANSA) - "Ci dicono 'parlate poco', ma conta che si verifichino i fatti e se serve dire una parola in meno noi facciamo la mediazione e evitiamo la parola in più, per amore del nostro Paese". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem in corso nella sala della Regina a Montecitorio.

Ius soli: Letta, è atto di civiltà approvarlo prima di urne

(ANSA) - "Sappiamo come una scelta del genere portata avanti a fine legislatura sarebbe un atto di civiltà delle nostre istituzioni. Noi abbiamo fatto la mediazione, siamo pronti a fare le mediazioni per portare avanti questo atto di civiltà". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem in corso nella sala della Regina a Montecitorio.

