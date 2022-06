2 giu 2022 17:26

"SE DOMANI MI TROVANO MORTO, CHIAMA LA POLIZIA. E' STATA MIA MOGLIE" - A TORINO UNA DONNA E' FINITA A PROCESSO PER OMICIDIO DOPO CHE L'AMANTE DEL MARITO HA MOSTRATO ALLA POLIZIA I MESSAGGI RICEVUTI DALL'UOMO - LA MOGLIE HA RACCONTATO CHE SI E' ASSOPITO SULLA POLTRONA E NON SI E' PIU' SVEGLIATO - MA L'AUTOPSIA HA RIVELATO SEGNI DI STRANGOLAMENTO: LIVIDI INTORNO AL COLLO, SUL TORACE, SULLA BRACCIA - LA SERA IN CUI E' MORTO, IL CINQUANTENNE AVEVA SCRITTO...