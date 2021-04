7 apr 2021 14:05

"SE NICOLA GRATTERI HA SCRITTO LA PREFAZIONE SENZA LEGGERE IL LIBRO, SIAMO DI FRONTE A QUALCOSA DI IMPERDONABILE. SE L’HA SCRITTA DOPO AVERLO LETTO, È UN’AGGRAVANTE" - IL MAGISTRATO GIUSEPPE AYALA ATTACCA GRATTERI PER LA PREFAZIONE A UN LIBRO COMPLOTTISTA E NEGAZIONISTA SUL COVID: "SONO TESI AI CONFINI DELLA PSICHIATRIA. NON È UN PROBLEMA DI SANZIONI, NON BASTANO PROVVEDIMENTI ANCHE SE IL CSM DELLE VALUTAZIONI DOVRÀ PUR FARLE…"