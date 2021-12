"SE OMICRON E DELTA INFETTANO LA STESSA PERSONA, C'E' IL RISCHIO CHE SI CREI UNA SUPER-VARIANTE" - IL RESPONSABILE MEDICO DI MODERNA AVVERTE CHE, ANCHE SE IN CASI ESTREMAMENTE RARI, DUE MUTAZIONI POSSONO COLPIRE CONTEMPORANEAMENTE E SCAMBIARSI GENI - A PREOCCUPARE E' SOPRATTUTTO L'ALTO NUMERO DI CASI DELLE DUE VARIANTI ATTUALMENTE IN CIRCOLAZIONE NEL REGNO UNITO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Paul Burton

Se la variante Omicron e la Delta dovessero infettare contemporaneamente un paziente, potrebbero creare una nuova super-variante. Lo ha dichiarato Paul Burton, capo ufficiale medico di Moderna. Burton ha spiegato che le infezioni da Covid normalmente coinvolgono solo un ceppo mutante, ma in casi estremamente rari due mutazioni possono colpire contemporaneamente.

Se infettano la stessa cellula, potrebbero essere in grado di scambiare il DNA e combinarsi per creare una nuova versione del virus. L'alto numero di casi Delta e Omicron attualmente in circolazione in Gran Bretagna ha reso questo ipotesi più probabile.

Ha detto ai parlamentari del Comitato per la scienza e la tecnologia che era "certamente" possibile scambiare i geni e innescare una variante ancora più pericolosa. I ricercatori hanno avvertito che questi eventi, scientificamente chiamati "eventi di ricombinazione", sono possibili ma richiedono condizioni molto specifiche e la coincidenza di eventi per lo più incontrollabili.

Omicron nel Regno Unito

C’è da dire che non si è creata nessuna nuova variante nei due mesi in cui il ceppo Delta ha convissuto con l'Alpha.

Omicron è già dominante a Londra solo due settimane dopo il primo caso segnalato e gli esperti stimano che sarà il ceppo principale entro il nuovo anno. Il dottor Burton ha detto al Commons che avere le due varianti che circolano insieme aumenta il rischio che si scambino i geni e creino una nuova variante.

Ha detto: «Ci sono certamente dati, ci sono stati alcuni documenti pubblicati dal Sudafrica prima della pandemia che mostrano che le persone - e certamente le persone immunocompromesse - possono ospitare entrambi i virus. Questo sarebbe possibile che succedesse anche ora, soprattutto considerando il numero di infezioni che stiamo vedendo». Alla domanda se questo possa portare a una variante più pericolosa, ha detto che «certamente potrebbe».

Casi Omicron nel regno Unito

La maggior parte dei luoghi ha varianti dominanti, quindi è improbabile che qualcuno venga infettato da due ceppi contemporaneamente.

Tuttavia, focolai enormi e incontrollati come quelli nel Regno Unito e negli Stati Uniti lo scorso inverno aumentano il rischio di eventi di ricombinazione semplicemente perché il numero di infezioni è più alto.

La Gran Bretagna ha attualmente 4.713 casi di Omicron confermati fino ad oggi e la variante è dietro a circa un caso su cinque a livello nazionale. Gli scienziati hanno detto a MailOnline che è possibile che due versioni del virus si scambino i geni, ma che non è probabile che accada.

VARIANTE OMICRON 19

Ci sono state tre varianti innescate da altre due fusioni registrate fino ad oggi. Ma nessuno ha portato a un grande focolaio o all'emergere di una versione più pericolosa del virus.

In un caso si è verificato un evento di ricombinazione nel Regno Unito quando la variante Alpha si è fusa con B.1.177, emersa per la prima volta in Spagna, alla fine di gennaio. Ha portato a 44 casi prima di scomparire.

Covid Sudafrica 6

Scienziati in California hanno affermato di aver identificato un'altra variante di ricombinazione all'inizio di febbraio, con il ceppo Kent che si è fuso con B.1.429 che è stato individuato per la prima volta nell'area. Anche questo nuovo ceppo ha portato a pochissimi casi ed è rapidamente scomparso.

Il Covid si basa principalmente su mutazioni casuali per sviluppare nuove varianti. Queste si verificano quando il virus fa copie di se stesso e inserendo errori nei suoi geni. Nella maggior parte dei casi questi cambiamenti sono innocui, ma occasionalmente possono innescare un vantaggio come essere più trasmissibili o eludere i vaccini.

Covid Sudafrica 4

Si pensa che la variante Omicron sia emersa in un'infezione persistente di una persona immunocompromessa. Ciò ha permesso al virus di mutare più volte per addestrarsi a infettare meglio gli esseri umani ed eludere l'immunità precedente.