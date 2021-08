"SE SCHUMACHER È VIVO È MERITO DELLA MOGLIE CORINNA" - L'EX DIRETTORE TECNICO DELLA FERRARI, JEAN TODT, SVELA I RETROSCENA NELLA FAMIGLIA DEL CAMPIONE TEDESCO: "DALL'INCIDENTE, IL 29 DICEMBRE 2013, CI SONO CONSEGUENZE E SI LOTTA CONTRO DI ESSE CON LA SPERANZA CHE LA SITUAZIONE MIGLIORI, ANCHE SE LENTAMENTE" - CORINNA BETSCH HA ALLESTITO UNA CLINICA DENTRO CASA, HA VENDUTO BENI ORMAI SUPERFLUI, DALL'AEREO ALLE CASE IN FRANCIA E NORVEGIA E COMBATTE CONTRO I DRONI CHE CERCANO DI RUBARE UNA FOTO DI SCHUMI...

Michael Schumacher con la moglie Corinna

Giorgio Terruzzi per il "Corriere della Sera"

«Ho trascorso molto tempo con Corinna da quando avvenne l'incidente, il 29 dicembre 2013. È una donna meravigliosa, alla guida della famiglia Michael è sopravvissuto grazie al lavoro dei medici e a Corinna. Ci sono conseguenze e si lotta contro di esse con la speranza che la situazione migliori, anche se lentamente».

Le parole sono di Jean Todt, a capo della Ferrari in quell'epoca dorata che trasformò Schumacher in Schumi: 5 titoli mondiali vinti tra il 2000 e il 2004. Rendono pubblico omaggio a una donna speciale, Corinna Betsch, signora Schumacher dal 1° agosto 1995. La sua forza d'animo è nota da tempo a chi è rimasto vicino a questa famiglia colpita da una virata violenta del destino. Era una dama in ombra, poco disposta a mostrare e mostrarsi.

willi weber e michael e corinna schumacher 2

È diventata un capitano coraggioso, gestendo le tappe di una convalescenza complicata e penosa. Ha allestito una clinica dentro casa, ha venduto beni ormai superflui, dall'aereo alle case di vacanza in Francia e in Norvegia, ha tirato su con amore e rigore i due figli, Gina Maria e Mick, aiutata da un'altra donna decisiva, Sabine Kehm che di Schumi era stata addetta stampa e manager. Il tutto senza trascurare la passione per l'equitazione, fondando due centri ippici per i patiti del Reining.

CORINNA LA MAMMA DI MICK SCHUMACHER

A Givrins, poco lontano da casa, e a Gordonville, in Texas. Cavalli utilizzati secondo lo stile dei cowboys. Una disciplina amata anche da Gina Maria, vincitrice del titolo mondiale 2017. Tosta come papà, mentre Mick ha preso da lei quella dolcezza che mostra anche ora, al suo primo anno di F1.

Pronti entrambi all'agonismo con l'orgoglio di portare quel cognome lì, così pesante, così scomodo di fronte alle curiosità, alle morbosità altrui. Corinna: disposta a contrastare ogni speculazione sulle condizioni di Michael, a combattere contro i droni che cercano di rubare una foto del campione ferito, a trasferire la «base» della famiglia nella villa di Maiorca, a costo di sobbarcarsi le enormi complicazioni del viaggio.

Michael Schumacher con Jean Todt

Non molla, non ha mollato mai, tenendo conti intimi con il dolore, consegnando ai figli una bellissima umanità. Con Michael parla, parlano tutti in casa perché le speranze sono minuscole ma nei silenzi di quest' uomo così diverso dal fenomeno che abbiamo conosciuto, c'è un mistero che nessuna scienza può spiegare. Così è bello pensare, nei vuoti di agosto, che vicino a Schumi ci siano parole, amore, da opporre alla sua solitudine. Corinna lo sa sin dai primi capitoli di questa tragedia. Si comporta di conseguenza. Una persona che sente, sa fare. Una vera campionessa, infine, al fianco di un grande campione.

