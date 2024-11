"SE IL VILLAGGIO RESTERÀ COSÌ COM’È, L’UNICA COSA CHE CI ATTENDE SARÀ L’ESTINZIONE" - LA CRISI DEMOGRAFICA IN GIAPPONE E' TALMENTE GRAVE CHE GLI ABITANTI DI ICHINONO, PICCOLA COMUNITÀ RURALE A NORD DI OSAKA CON MENO DI 60 ABITANTI, HANNO INIZIATO A POPOLARE IL VILLAGGIO DI BAMBOLE E MANICHINI PER COMBATTERE LA SOLITUDINE - IL PAESINO SI È SVUOTATO NEGLI ULTIMI ANNI, CON I GIOVANI CHE SI SONO TRASFERITI IN CITTÀ PER AVERE MAGGIORI OPPORTUNITÀ DI STUDIO E LAVORO, E HA REGISTRATO UNA SOLA NASCITA NEGLI ULTIMI 20 ANNI…

Estratto da www.ilmessaggero.it

In un angolo remoto del Giappone, il piccolo villaggio di Ichinono sta vivendo una sfida demografica sempre più comune nel Paese: il drammatico calo della popolazione. Con meno di 60 abitanti rimasti, questa comunità rurale a nord di Osaka ha trovato un modo insolito per combattere il senso di solitudine: popolare il villaggio di bambole a grandezza naturale. […] Le si vede appese sulle altalene, in sella a biciclette, intente a raccogliere legna o persino a “salutare” i passanti. […]

L'INTERVISTA A UNA DONNA DEL POSTO

AFP ha intervistato una donna del posto, l'88enne Hisayo Yamazaki, una delle più anziane residenti di Ichinono «Probabilmente siamo in inferiorità numerica rispetto ai burattini» ha raccontato al giornalista. […]

Come accade in molte aree rurali del Giappone, anche gli abitanti di Ichinono hanno spinto i propri figli a trasferirsi in città per garantire loro maggiori opportunità di studio e lavoro. «Avevamo paura che i nostri figli non potessero sposarsi se fossero rimasti bloccati in un posto remoto come questo, così li abbiamo incoraggiati a frequentare i college cittadini...» afferma Yamazaki, «ma ora ne stiamo pagando il prezzo».

La storia di Ichinono riflette una crisi che si estende su tutto il Paese. Il Giappone sta affrontando una delle situazioni demografiche più critiche al mondo, con un tasso di natalità sceso a un record storico di 1,2 nascite per donna e un’aspettativa di vita tra le più alte, che porta a una popolazione sempre più anziana. Secondo un rapporto dell’ufficio statistico giapponese, pubblicato in occasione della Giornata del rispetto per gli anziani il 15 settembre, il 29,3 percento della popolazione ha ormai 65 anni o più, il tasso più alto al mondo.

L’ex ministro della Salute, Keizo Takemi, ha definito la situazione «estremamente critica», avvertendo che il Giappone ha tempo solo fino al 2030 per invertire la tendenza.

[…] «Se il villaggio resterà così com’è ora, l’unica cosa che ci attende sarà l’estinzione» si lamenta Ichiro Sawayama, capo del villaggio di Ichinono, guardando con apprensione al futuro della sua comunità. Ciononostante, un barlume di speranza sembra brillare proprio tra le strade del villaggio.

Kuranosuke, un bambino di appena 2 anni, è diventato il primo neonato a popolare il villaggio dopo oltre due decenni. La sua presenza rappresenta una rinascita simbolica per la comunità, che ha trovato in lui un motivo di gioia condivisa. «Tutti noi vogliamo amare Kuranosuke» dichiara emozionato Sawayama. «Ora abbiamo qualcuno da amare, e questo è il tipo di momento in cui le persone provano più felicità».

I genitori di Kuranosuke, Rie, un’ostetrica, e Toshiki, un consulente informatico, hanno deciso di trasferirsi a Ichinono all’inizio della pandemia di COVID-19 nel 2020. La coppia, proveniente dalla città, ha visto nella vita rurale un’opportunità per riscoprire un ritmo di vita più autentico e meno stressante. […]

