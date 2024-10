"SEI UN PATATONE, PENSANO CHE SEI UN CRIMINALE, IN REALTÀ SEI PIÙ INTELLIGENTE" - LE INTERCETTAZIONI TRA FEDEZ E IL CAPO ULTRAS MILANISTA LUCA LUCCI, FINITO IN MANETTE IL 30 SETTEMBRE NELL'INCHIESTA CHE HA COINVOLTO I VERTICI DELLE CURVE DI MILANO - LUCCI VORREBBE DIVENTARE UN MANAGER DI ARTISTI E FEDEZ GLI CONSIGLIA: "BASTA CHE NON FIGURI TU NELLA SOCIETÀ. IO CI SONO FRATE, È UNA GUERRA, IO SO GIÀ CHI SONO QUELLI SCONTENTI, DA PORTAR VIA" - LE MINACCE DI FEDERICO DI "PESTARE" ALCUNI SUOI COLLEGHI CHE LO CHIAMANO "INFAME"

FEDEZ NELLA VILLA DEL CAPO ULTRA DEL MILAN LUCA LUCCI A SCANZOROSCIATE

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "Se vuoi prendiamo gli artisti", diceva, intercettato, il capo ultrà milanista Luca Lucci, ora in carcere, parlando con Fedez. E il rapper gli rispondeva: "Eh dai va bene, io ci sono frate (...) è una guerra, un libero mercato (...) io so già più o meno quelli scontenti, da portar via". Sono passaggi di una lunga conversazione tra il leader della curva Sud e il cantante, contenuta negli atti depositati dell'inchiesta milanese "doppia curva" che, il 30 settembre scorso, ha portato a 19 arresti.

Lucci è stato arrestato per associazione per delinquere con altri della curva, tra cui il bodyguard di Fedez, Christian Rosiello, mentre il rapper, di cui sono emerse già altre conversazioni, non è indagato in quest'indagine, ma solo in quella sull'episodio della rissa e del presunto pestaggio ai danni del personal trainer Cristiano Iovino.

Gianluca De Marino e luca lucci

Il 21 gennaio 2024, riassumono gli investigatori della Squadra mobile milanese in un'informativa di oltre mille pagine che ripercorre tutti i capitoli dell'inchiesta, Lucci elenca a Fedez "dettagli della sua nuova attività volta alla gestione degli artisti, anche questa con un probabile futuro in complicità con lo stesso interlocutore", ossia il cantante.

"Sto iniziando a fare le serate di Dj set (...) sto facendo un'azienda (...) vendo l'artista, basta". E Fedez: "Basta che non figuri tu nella società". Lucci: "Figuro io (...) a me che caz.. me ne frega". In altri passaggi Fedez si lamenta che in molti "mi danno dell'infame" e parla di personaggi dell'ambito artistico-musicale e di due dice: "li ho minacciati più volte di pestarli (...) ma quando ero molto giovane testa calda".

fedez

E ancora: "Ho beccato Sfera (trapper, ndr) e gli ho detto 'Sfera, mi dici qual è il problema?'". Nella conversazione, poi, si fanno i nomi di una serie di altri cantanti e Fedez parla pure delle prospettive della sua "società (...) me la valutano tra i 70 e i 90 milioni di euro". E punta ad avere "150 milioni di euro per fare acquisizioni (...) io mi prendo il mercato".

Lucci gli spiega: "Noi siamo in grado di organizzare delle serate di booking". Poi, parlano del progetto di gestione di artisti. Lucci: "Non ho problemi con nessuno (...) anche se ho precedenti però mi fa piacere". Fedez: "Perché sei un patatone, pensano che sei un criminale, in realtà sei più intelligente".

