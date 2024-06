"I SERVIZI SEGRETI EGIZIANI AVEVANO FATTO UNA COPIA DEL PASSAPORTO DI REGENI GIÀ UN MESE PRIMA DELLA SUA MORTE" - LO HA RIFERITO IN AULA UN COLONNELLO DEL ROS, TESTIMONE NEL PROCESSO A CARICO DI QUATTRO 007 DEL CAIRO ACCUSATI DEL SEQUESTRO E DELL’OMICIDIO DEL RICERCATORE – I SERVIZI AVEVANO ACQUISITO COPIA DEL PROGETTO, FINANZIATO PER 10 MILA STERLINE, SU CUI STAVA LAVORANDO IL RICERCATORE FRIULANO" - IL LEGALE DELLA FAMIGLIA ANNUNCIA CHE SARÀ PROIETTATO IL VIDEO IN CUI...

Giulio Regeni

(ANSA) I servizi segreti egiziani avevano acquisito, facendone copia, già a metà dicembre del 2015 il passaporto di Giulio Regeni. E' quanto è emerso nel corso dell'udienza del processo a carico di quattro 007 del Cairo accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano. Sentito come testimone Onofrio Panebianco, colonello del Ros che ha effettuato le indagini su delega della Procura di Roma, ha affermato che "dell'acquisizione parlano due testimoni.

Gli apparati di sicurezza oltre al documento di Regeni in quello stesso periodo - ha detto il teste - circa un mese prima che venisse prelevato nella zona della stazione metro di Dokki, avevano acquisito copia del progetto, finanziato per 10 mila sterline, su cui stava lavorando il ricercatore friulano".

REGENI

(ANSA) Nell'udienza di oggi sarà proiettato il video in cui Giulio parla con il venditore ambulante Abdallah che poi lo denuncerà alla National Security egiziana dopo aver ripreso tutta la scena e aver cercato di far cadere in trappola, più volte, il suo interlocutore.

processo regeni a roma

Giulio però non cade mai nei tranelli dell'ambulante e anzi è sempre molto didattico nelle sue risposte".

È quanto afferma l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, prima di entrare nell'aula bunker di Rebibbia, a Roma, dove oggi è programma l'udienza del processo a carico di quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni.

Il colonnello egiziano Uhsam Helmi

"Sarà chiaro poi dalla visione del video che parlano letteralmente due lingue diverse, non solo perché Giulio si esprime in arabo classico e Abdallah in dialetto egiziano, insomma non si capiscono. Non si capiscono anche perché hanno degli intenti diversi. Giulio è lì per aiutare mentre Abdallah è lì per poi tradirlo e consegnarlo alla National Security", ha aggiunto la legale che è presente in aula assieme ai genitori di Regeni, Claudio e Paola.

processo regeni -manifestazione fuori dal tribunale di roma i genitori di giulio regeni e la sorella irene manifestano a roma prima dell'inizio del processo sulla morte del figlio 1 REGENI regeni AHMED ABDALLAH appunti attribuiti a giulio regeni