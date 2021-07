PER LA "SHARK WEEK", DISCOVERY RICOSTRUISCE UNA STORIA DEL 1982 NON PROPRIO A LIETO FINE - IN BARCA PER UNA SETTIMANA DI NAVIGAZIONE, CINQUE AMERICANI FINISCONO IN ACQUA DOPO UNA TEMPESTA E VENGONO ATTACCATI DAGLI SQUALI - UNA DI LORO, SANGUINANTE, NE ATTIRA A CENTINAIA E IL GRUPPO TROVA RIFUGIO SU UN GOMMONE DI SALVATAGGIO - MA I GIORNI PASSANO E I RAGAZZI HANNO SETE E FAME, FINCHE'...

Dagotraduzione dal Sun

Squalo bianco

Quando Deborah Scaling-Kiley, 24enne dal Texas, ha salutato il capitano John Lippoth e la sua ragazza Meg Mooney a Bar Harbour, nel Maine, prima di salire a bordo dello yacht di 17 metri, il tempo sembrava promettente. A bordo c'erano anche il velista Brad e l'inglese Mark Adams e il compito dell'equipaggio era di risalire la costa orientale dell'America e lasciare lo yacht al suo nuovo proprietario in Florida. Era il 1982 e Deborah non vedeva l'ora di affrontare il viaggio di sei giorni e 2000 chilometri.

«Il tempo era bellissimo, la barca era divertente da guidare», ha raccontato nello show americano “I Shouldn't Be Alive”. «Non c'era niente di meglio di così».

Brad e Deborah nell'unica foto d'epoca

Ma il secondo giorno il tempo è peggiorato e, al calare della notte, lo yacht si è trovato ad affrontare una terribile tempesta tropicale. Le onde di 10 metri si infrangevano contro l'albero e i venti a 110 chilometri orari colpivano le vele, ma il Capitano, che aveva bevuto molto, si era addormentato al timone.

Le urla dei suoi compagni hanno svegliato Deborah nel cuore della notte e così si è accorta che in cabina era entrata acqua gelata. La barca si stava capovolgendo e Meg è caduta tagliandosi gravemente una gamba. L'equipaggio, in preda al panico, è saltato in acqua e Mark ha gonfiato un gommone di 11 piedi - la loro unica possibilità di sopravvivenza.

Deborah Scaling-Kiley

I cinque si sono arrampicati ma, prima che potesse unirsi a loro, Mark ha sentito qualcosa spingere la sua gamba e Deborah è rimasta inorridita nel vedere centinaia di squali nell'acqua, nuotare pericolosamente vicino alla loro barca.

«Nel momento in cui siamo entrati c'erano delle pinne che circondavano il gommone», ha detto. «Erano ovunque».

Le creature erano state attratte dal sangue della ferita aperta di Meg ed erano venute da chilometri di distanza per banchettare. Uno degli squali ha afferrato la corda sulla prua della barca e ha iniziato a trascinarla nell'acqua, facendo girare vertiginosamente la barca. Poi hanno iniziato a speronarla, nel tentativo di rovesciarli.

Le ore si sono trasformate in giorni e l'equipaggio, senza cibo né acqua, ha iniziato a patire i segni della disadratazione. Costretti a vivere sul gommone con urina, sangue e il pus delle ferite di Meg, i cinque hanno iniziato a sviluppare infezioni su tutto il corpo.

Deborah Scaling-Kiley 2

Con l'urina, il sangue e il pus delle ferite di Meg che si riversavano sul pavimento del gommone, l'equipaggio ha iniziato a sviluppare infezioni su tutto il corpo. Peggio ancora, la gamba ferita di Meg si è infettata e l'avvelenamento del sangue ha iniziato a diffondersi nel suo corpo.

Al terzo giorno, con l'infezione e la disidratazione diffuse, l'equipaggio ha iniziato a delirare. Disperati, John e Mark hanno bevuto acqua salata, che accelera la disidratazione e chiude i reni. In poco tempo John ha avuto le allucinazioni. Improvvisamente ha pensato di aver visto terra ed è saltato giù dalla barca. Il suo destino era segnato.

Brad Cavanagh

«All'improvviso sentiamo solo questo grido acuto. Da far gelare il sangue. Poi è finita, silenzio. Non c'era pianto, niente. Non c'erano dubbi su cosa gli fosse successo. Gli squali l'hanno preso», ricorda Deborah.

Anche Mark delirava e Meg era debole per via delle ferite. Brad e Deborah erano gli unici rimasti sani, e si sono impegnati a prendersi cura l'uno dell'altro. Poco dopo la morte di John, Mark, che aveva le allucinazioni da ore, mormorò che sarebbe andato al minimarket per comprare birra e sigarette.

squalo bianco 2

Nonostante i tentativi di Deborah e Brad di riportarlo alla realtà, anche lui si è immerso nelle acque infestate dagli squali. Gli squali si sono mossi all'istante, sbattendo contro il fondo della barca e facendola roteare mentre si dibattevano contro il corpo di Mark in un attacco frenetico.

«È stato di gran lunga il momento più orribile di tutta la mia vita», ha detto Deborah. Quella notte, quando l'infezione nel suo sangue ha preso piede, Meg ha iniziato ad avere gravi allucinazioni.

squalo bianco

«Eravamo seduti lì a guardare Meg morire ed è stato tragico», ha detto Deborah. Quando i due si sono svegliati al mattino, Meg era morta, sdraiata sul pavimento in un "fetido pasticcio di alghe, sangue, urina e pus"».

Brad ammette di aver preso in considerazione l'idea di mangiare il suo corpo nel disperato tentativo di sopravvivere, ma Deborah lo ha avvertito che Meg era troppo infetta e ha insistito sul fatto che dovevano buttarla fuori dalla barca. Le hanno tolto la maglietta e i gioielli per darli alla sua famiglia al loro ritorno.

«È stato un momento così triste perché abbiamo steso il suo corpo nudo sul lato della zattera e poi abbiamo deciso che non potevamo semplicemente farla rotolare. Aveva bisogno di una sorta di funerale», ha detto Deborah. «Così abbiamo recitato la preghiera del Signore e il Salmo 23 e abbiamo gentilmente spinto il suo corpo fuori bordo. Poi abbiamo deciso di tornare a dormire così quando gli squali hanno attaccato non avremmo dovuto vederlo».

squalo

«Eravamo così felici di essere vivi». Finché Brad è caduto in acqua mentre cercava di ripulire la barca e Deborah è crollata mentre lottava per trovare la forza per farlo rientrare. «Mi sentivo come se avessi appena condannato a morte Brad», ha detto. «Se gli squali tornavano, era morto».

Ma Brad è riuscito a tirarsi dentro e, pochi istanti dopo, la disperazione si è trasformata in gioia, quando hanno visto una nave mercantile russa all'orizzonte. La coppia ha salutato freneticamente l'equipaggio - che ha risposto con la mano - e presto hanno lanciato un salvagente in acqua a pochi centimetri dalla barca. I due sono saltati in acqua e sono stati trascinati a bordo della nave.

squalo 3

«Non mi importava chi fossero queste persone o dove stavamo andando», ha detto Deborah. «Ero lì e Brad era lì ed eravamo vivi».

Deborah è diventata un oratore motivazionale e ha scritto un libro - Albatross: The True Story of a Woman's Survival at Sea - nel 1994. È morta nel 2012 nella sua casa in Messico, all'età di 54 anni, per cause sconosciute.

squalo 6

Brad continua a lavorare come marinaio in Massachusetts, ma dice che il calvario lo ha cambiato. «Non è qualcosa che spegni una volta che ci sei passato», dice. «Continui a vivere in modalità sopravvivenza. Non so se sei scioccato, ma è impossibile spegnerlo e vivere come prima».

La ricostruzione della loro storia andrà in onda per la Discovery's Shark Week 2021.