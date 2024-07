"SIAMO PRIGIONIERI DI UN UOMO CON EVIDENTI PROBLEMI CHE VA FERMATO" - A ROMA, NEL QUARTIERE BALDUINA, DA SETTIMANE UN SENZATETTO STA SEMINANDO IL PANICO TRA I RESIDENTI - L'UOMO, CHE HA LA TESTA RICOPERTA DI FOGLIE, DEI BAVAGLINI LEGATI ALLE BRACCIA E UN LENZUOLO LEGATO A MO' DI MANTELLO, È STATO SOPRANNOMINATO "OSTACOLAMAN" E NEGLI ULTIMI GIORNI, ARMATO DI UNA CATENA, HA INSEGUITO UNA RAGAZZA, HA PRESO A CINGHIATE TRE GIOVANI E HA DISTRUTTO I FANALI DI ALCUNE AUTO PARCHEGGIATE - "È STATO PORTATO VIA PER UN TSO, MA DOPO POCHI GIORNI…" - VIDEO

Uomo mascherato, uomo degli stracci, “Ostacolaman”. Questi sono i tre nomignoli che si è guadagnato un uomo che sta seminando il panico alla Balduina, quartiere di Roma. […] L’uomo ha il capo ricoperto di foglie, dei bavaglini da neonato legati alle braccia e un lungo mantello realizzato con un lenzuolo bianco a mo’ di “supereroe”. Sabato 13 luglio ha rincorso per le strade una ragazza. Era armato di una catena e la giovane si è rifugiata in un albergo di via delle Medaglie d’Oro. Ma ci sono anche altri precedenti. «L’uomo è stato portato via per un Trattamento Sanitario Obbligatorio. Dopo pochi giorni è tornato a colpire», si racconta in zona.

A CINGHIATE

Il 30 giugno, sempre secondo i residenti, ha preso a cinghiate tre ragazzine in monopattino. In via Damiano Chiesa ha lanciato un altro monopattino contro un’auto in transito. Poi ha distrutto i fanali delle altre auto parcheggiate. Nel quartiere è comparso qualche settimana fa. Prima sembrava un “normale” senzatetto e alcuni residenti gli davano anche da mangiare. Poi l’escalation: «Se la prende soprattutto con le donne. Dall’accento pensiamo che sia dell’Est Europa. Biascica le parole e diventa subito aggressivo». L’uomo degli stracci dorme alla stazione Balduina. Esce di casa solo la sera, quando il quartiere si svuota. «Siamo diventati prigionieri per colpa di un uomo con evidenti problemi che va fermato. Non possiamo prevedere altre reazioni pericolose», concludono.

