10 ago 2021 17:33

"SIAMO A UN PUNTO CRITICO PER TUTTI NOI. PER LA NOSTRA SALUTE, PER LE NOSTRE VITE, PER L'ECONOMIA" - PER LA PRIMA VOLTA IN SEI MESI ISRAELE SEGNALA PIÙ DI 6.000 CONTAGI IN UN GIORNO, CON 394 PAZIENTI RICOVERATI IN CONDIZIONI GRAVI E IL TASSO DI POSITIVITÀ È ARRIVATO AL 4,8% - DA INIZIO MESE SONO MORTE 80 PERSONE, CON 16 VITTIME NELLA GIORNATA DI DOMENICA – DAL PRIMO AGOSTO SONO QUASI 578.000 GLI ISRAELIANI OVER 60 CHE HANNO RICEVUTO LA TERZA DOSE DEL VACCINO A PIÙ DI CINQUE MESI DALLA SECONDA INIEZIONE…