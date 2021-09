11 set 2021 20:00

"SIAMO UMANI, NON SORCI" - IL POPOLO DEI NO VAX E' TORNATO IN PIAZZA OGGI IN TUTTA ITALIA CON STRISCIONI, CORI, MANIFESTAZIONI E SIT IN DAVANTI ALLE SEDI ISTITUZIONALI A ROMA, MILANO, TORINO, FIRENZE, GENOVA E ALTRE CITTA' - IL PASSAPAROLA E' AVVENUTO ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK E TELEGRAM - I MANIFESTANTI: "PROMUOVE OSTACOLI AL DIRITTO AL LAVORO E ALLO STUDIO, E' ABOMIVOLE", "E' INCOSTITUZIONALE PERCHE' COLPISCE I POVERI"...