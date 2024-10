"SLEEPING" LONDON: LA NOTTE A LONDRA NON È PIÙ GIOVANE – LA “ZARINA” AMY LAMÉ, CHIAMATA DAL SINDACO DELLA CAPITALE INGLESE, SADIQ KHAN, PER RAVVIVARE LA MOVIDA, MOLLA IL SUO INCARICO - TRA RAGAZZI CHE NON BEVONO PIÙ ALCOL, COSTI DEGLI AFFITTI STELLARI, CRIMINALITÀ E TAGLI AI SUSSIDI PER LE BOLLETTE, CI SONO SEMPRE MENO DISCOTECHE E PUB. E QUELLI CHE RESISTONO CHIUDONO QUANDO IN ITALIA ANCORA SI CENA (21/21.30). SOLO IL 24% RESTA APERTO DOPO MEZZANOTTE IL VENERDÌ E IL SABATO…

Se New York non dorme mai, Londra va a letto sempre più presto. E adesso molla anche la “zarina della notte”, ossia la 53enne comica, presentatrice e scrittrice Amy Lamé, arruolata proprio dal sindaco Sadiq Khan per ravvivare le ore piccole della capitale britannica e fare di Londra una metropoli 24 su 24.

Niente di tutto questo. Anzi, nonostante Lamé sia stata ingaggiata nel 2016 con uno stipendio annuo salito fino a 130mila sterline (circa 150mila euro) spesso per tre o quattro giorni di lavoro alla settimana, la “nightlife” di Londra pare decisamente peggiorata.

Impietoso uno studio del Times dei giorni scorsi. Non solo il numero di discoteche della capitale è crollato da 1.266 di giugno 2020 a 786 di giugno 2024, e chiudono 40-50 pub all’anno. Ma anche i locali che rimangono aperti, abbassano le serrande molto prima che in altre città del regno.

Secondo la ricerca del Times, se dopo mezzanotte il venerdì e il sabato sera a Edimburgo restano aperti il 44% di pub e locali, a Londra non si arriva al 24%. Dati decisamente scoraggianti, se si pensa che a Manchester invece si oscilla tra il 36 e il 38%, […] Mentre fanno peggio della capitale solo Leeds e Sheffield. E se si prende il giovedì sera, il 25% dei locali di Edimburgo è ancora aperto dopo le 24, mentre a Londra solo il 9,5%.

Le cause di questo fenomeno sono molteplici. Innanzitutto i costi esplosivi per mantenere un pub o un locale nella capitale, come affitto e spese. Dall’anno prossimo il Labour potrebbe pure tagliare i maxi sussidi per le bollette elettriche, rischiando di far chiudere ancora più birrerie o discoteche.

La Brexit non aiuta, perché oggi manca il personale, soprattutto quello giovane dall’Europa, e dunque i gestori sono costretti a limitare gli orari o i giorni di apertura. Allo stesso tempo, tra i più giovani stanno cambiando le abitudini, già piuttosto anticipate in Inghilterra, dove si cena presto, anche prima delle 19, e gran parte di pub e ristoranti di norma smette di servire alle 21 o alle 21.30.

Numerosi studi hanno confermato che le nuove generazioni bevono tendenzialmente di meno […], e difatti diversi locali si stanno adeguando, servendo un maggior numero di bevande e alternative analcoliche. Ma anche coloro che bevono alcolici preferiscono sempre più comprare qualche bottiglia al supermercato e consumarla in casa con gli amici, visti i tempi di ristrettezze, i costi abnormi degli affitti e l’inflazione […].

Inoltre, soprattutto a Londra, si sono moltiplicati di recente fenomeni di micro-criminalità. Per esempio, i giovani incappucciati in bicicletta - talvolta persino “food rider” - che ti strappano il telefonino dalle mani in strada. […]

Per tutte queste ragioni, Londra va a letto sempre più presto. E il Times l’altro giorno ha titolato: “La peggiore città per uscire la sera? La capitale". Per i suoi detrattori, la colpa sarebbe proprio di Lamé, visti i deludenti risultati. I suoi sostenitori invece non ci stanno e sottolineano come i poteri di Amy - dal 1995 fidanzata e poi sposata con la compagna Jennie - siano molto limitati.

Per esempio, le autorità locali dei quartieri londinesi negli ultimi tempi hanno ceduto in modo crescente alle lamentele dei residenti contro gli schiamazzi notturni, costringendo i locali a chiudere sempre più presto. E i gestori che non ci stanno, devono intraprendere lunghe e costose cause in tribunale per ribaltare simili decisioni.

Il sindaco Khan non ha dubbi. Amy Lamé ha svolto il suo lavoro in maniera fantastica […] ZEppure, nonostante questi sbandierati successi, Amy Lamé potrebbe non avere un successore. Perché la posizione di “zar della notte” potrebbe essere presto eliminata dal Comune: “Stiamo valutando”, rispondono dall’ufficio del sindaco.

