"SONO L'UNICO CHE PENSA CHE ELON MUSK POSSA ESSERE PER METÀ CINESE?" - QUELLO SVALVOLATO DI KANYE WEST NON SMETTE DI SPARARE FESSERIE E TORNA A FAR PARLARE DI SÉ, ACCUSANDO IL NUOVO CAPO DI TWITTER DI ESSERE "UN IBRIDO GENETICO": "HAI MAI VISTO LE SUE FOTO DA BAMBINO? PRENDI UN GENIO CINESE E ACCOPPIALO CON UN SUPER MODELLO SUDAFRICANO E ABBIAMO UN ELON" - LA RISPOSTA DI ELON MUSK: "LO PRENDO COME UN COMPLIMENTO!"

kanye west elon musk

Mark Karaci per www.whoopsee.it

L’attenzione di Kanye West negli ultimi giorni si è spostata irrimediabilmente su Elon Musk, ceo di Twitter e di Tesla, che ha sospeso il suo account pochi giorni fa per “istigazione alla violenza”. Il rapper sul suo profilo Instagram ha condiviso un post in cui espone una teoria alquanto bizzarra: «Sono l’unico che pensa che Elon possa essere per metà cinese? Hai mai visto le sue foto da bambino? Prendi un genio cinese e accoppialo con un super modello sudafricano e abbiamo un Elon. Dico un Elon perché probabilmente hanno fatto da 10 a 30 Elon ed è il primo ibrido genetico che è rimasto… Beh, non dimentichiamoci di Obama».

il post di kanye west su elon musk

Secondo Kanye quindi il magnate sudafricano sarebbe un ibrido genetico, ma soprattutto per metà cinese. In ogni caso non solo Musk è stato preso di mira nel post ma anche l’ex presidente degli Stati Uniti Obama: «Mi dispiace aver usato parolacce in chiesa, ma non ho ancora un’altra parola per Obama». Inarrestabile. Ye nella caption del post ha continuato: «Il giorno del compleanno di Jay Z, il futuro presidente degli Stati Uniti Ye usa la piattaforma di Mark Zuckerberg per incitare un’indagine di massa sulle foto d’infanzia di Elon Musk nel bel mezzo del “Balenciagagate”, io la chiamo la teoria di tutto. Problema risolto, Lode a Dio».

la risposta di elon musk a kanye west

Non poteva mancare il riferimento ovvio a Ye24, ovvero la sigla che sottolinea la sua corsa alle elezioni del 2024. Lui che si descrive come “futuro presidente degli Stati Uniti”, ha poi commentato la risposta di Musk su Twitter a un utente che gli chiedeva delle esternazioni proprio di Kanye. «Kanye West dice che crede Elon Musk sia un “ibrido genetico” mezzo cinese», ha scritto un utente a Mr. Tesla che ha risposto: «Lo prendo come un complimento!». E Kanye su Ig ha a sua volta risposto: «Era inteso come complimento amico mio. Ora Obama invece…».

KANYE WEST kanye west kanye, elon musk and hosain rahman elon musk elon musk ALEX JONES E KANYE WEST