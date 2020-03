"SONO L'UNICO CHE VORREBBE SINDACI E NON CABARETTISTI?" - IL DILEMMA DI LUCA BOTTURA: “SONO L'UNICO A CUI LE INTEMERATE ONLINE DI DE LUCA E DEGLI ALTRI SINDACI, SOSPESE TRA LANCIAFIAMME E CALCINCULO, NON FANNO RIDERE MANCO PER NIENTE? SONO L'UNICO CHE SCORGE NEL FILMATO DEL SINDACO DI MESSINA IN CUI PREPARA I DRONI PER CONTROLLARE I CONCITTADINI, E MENTRE LO FA SI GASA COME UN KURTZ ALL'ARANCINO, UNA SORTA DI "FRANCO, CICCIO E LA DITTATURA"?"

luca bottura (1)

Luca Bottura per “la Repubblica”

Chiedo scusa perché questa dovrebbe essere un' enclave satirica e strappare un sorriso, talvolta persino consapevolmente, ma: sono l'unico a cui le intemerate online di De Luca e degli altri ammistratori/sindaci, sospese tra lanciafiamme e calcinculo, non fanno ridere manco per niente? Sono l'unico che non prende come una medaglia al valore le citazioni di Jimmy Kimmel e dei vari conduttori in giro per il mondo nella versione online dei loro late show?

IL VIDEO MONTAGGIO DI VINCENZO DE LUCA CON LA MAZZA

L'unico che non trova così divertente che il mondo ci indichi come macchiette fuori controllo anche quando una parte importante di noi sta facendo in pieno il proprio dovere? Sono l'unico che scorge nel filmato del sindaco di Messina in cui prepara i droni per controllare da vicino i propri concittadini, e mentre lo fa si gasa come un Kurtz all'arancino, una sorta di "Franco, Ciccio e la dittatura", un clangore per nulla piacevole, anzi quasi sinistro? L'unico che pensa, una volta di più, che siccome questo sarebbe il popolo eletto dovrebbe essere un po' meglio, un po' più scaltro, persino nelle comunicazioni più dolorose, di noi popolo normale? Sono l' unico che vorrebbe sindaci e non cabarettisti? Ah, sono l' unico. Ok, scusate, a domani.

cateno de luca cateno de luca meme su vincenzo de luca e il pugno di ferro sul coronavirus 9