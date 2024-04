"SONO CATTOLICO, VOLEVO FARE UNA COSA IRONICA, UN PO' ALLA SISTER ACT" - LORENZO MARINI, IDEATORE DELLO SPOT DI "AMICA CHIPS", CENSURATO PERCHÉ MOSTRAVA UNA SUORA CHE AVEVA SOSTITUITO LE OSTIE CON LE PATATINE, SI DIFENDE DALLE ACCUSE DI "BLASFEMIA": "QUALCHE CRITICA L'AVEVO MESSA IN CONTO, MA NON COSI' TANTE. IL FATTO È CHE OGGI TUTTO È SDOGANATO. ALCUNI AMICI MI HANNO DETTO CHE SONO STATO IL PRIMO AL MONDO A FARE UNA PUBBLICITÀ INCENTRATA SUL SACRAMENTO DELLA COMUNIONE, MA…" - VIDEO

Ecco lo spot pubblicitario che hanno censurato/tolto. A mio avviso tale rimozione e il classico esempio del potere bigotto e l’ipocrisia italiana. #AmicaChips pic.twitter.com/2FHjvlDB3P — SOCIAL Patico (@NathanDelMare) April 9, 2024

suora mangia patatina 1

Estratto da www.leggo.it

Lo spot Amica Chips che ha scatenato furiose polemiche per aver sostituto una manciata di patatine alle ostie per la Comunione di un gruppo di suore non verrà più trasmesso in tv. Questa la conclusione della vicenda, sollevata dall'Aiart, decretata dal Comitato di controllo dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria. L'ideatore della pubblicità che ha acceso gli animi è Lorenzo Marini, […] Oggi il 66enne si difende dalle accuse di blasfemia in un'intervista al Gazzettino.

LO SPOT BLASFEMO

[…] Marini, conosciuto per il suo approccio creativo e talvolta provocatorio, ha descritto la sua pubblicità come un «qualcosa di leggero, ironico, un po’ alla “Sister Act”».

lorenzo marini

Marini aveva messo in conto le critiche, ma non ne aveva previste così tante: «Io sono cattolico, come tanti in Italia, e rispetto tutti i consumatori. Il fatto è che oggi tutto è sdoganato. Alcuni amici mi hanno detto che sono stato il primo al mondo a fare una pubblicità incentrata sul sacramento della Comunione, ma io descrivo come divino anche un bel piatto di "risi e bisi" fatti bene». E dire che la versione dello spot trasmessa in tv era quella più "edulcorata": ce n'è un'altra, infatti, in cui il prete porge alla novizia proprio una croccante patatina al posto dell'ostia.[…]

