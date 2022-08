23 ago 2022 16:30

"SONO DISTRUTTA DAL DISPIACERE" - IL GIP HA CONVALIDATO L'ARRESTO DI JULIA BRAVO, LA SOLDATESSA STATUNITENSE CHE, UBRIACA, HA INVESTITO E UCCISO IL QUINDICENNE GIOVANNI ZANIER, A PORDENONE - LA DONNA, CHE PER IL RESTO SI È AVVALSA DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE, HA CHIESTO DI POTER RILASCIARE DICHIARAZIONI SPONTANEE PER UN MESSAGGIO AI FAMILIARI DI GIOVANNI: "MI SCUSO CON TUTTI PER IL DOLORE CHE HO CAUSATO"