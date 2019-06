Da “la Zanzara - Radio 24”

ALEX MAGNI

"Sono le donne italiane che mi cercano, ma il problema è che non vogliono più gli italiani perché non funzionano più, hanno tutti i piselli smenci...". A La Zanzara su Radio 24 Alex Magni, attore e produttore hard, re del Porno casalingo, parla della sessualità della gente comune: "Adesso queste mie casalinghe vogliono i neri. Ora Matteo ci chiude i porti e a noi manca la cazzo d'opera...sono rovinato, veramente . Dove andiamo noi europei con questi piselli standard di 12 centimetri? Arrivano questi ragazzotti senegalesi, tanta roba e Lampedusa diventerebbe la sede della mia casa di produzione, la centoXcento".

ALEX MAGNI

Perché donne sposate e casalinghe si offrono gratis per girare i tuoi film?: "Nella maggior parte dei casi la colpa è dei mariti e della prostata, dovrebbero andare sempre dall'urologo. Sono vittime della prostata". "Sono tifoso di Salvini - dice ancora - e secondo me è un bel cavallo a letto. E un forcaiolo, e per noi sarebbe perfetto. Gli metto la mascherina e lo butto dentro tanto non lo riconosce nessuno. Ho per le mani una tettona di Viterbo, tanta roba".

ALEX MAGNI - PORNO CENTO PER CENTO

Chi ti piace in politica?: "Matteo, dai proviamolo questo Matteo ragazzi. Però ci deve aprire i porti. Seriamente, il nero è fatto cosi. Lo chiami il giorno prima per il giorno dopo e viene a trombare. Sempre disponibili. Chiami l'italiano e dice 'ma quanto dura la scena, ma con chi devo scopare, ma quanti anni ha'. Questi invece arrivano e pam pam, trombano e via, ciao Alex e se ne vanno. Poi le casalinghe mi chiedono il numero di telefono di questi senegalesi e io dico 'ma questi non hanno manco i documenti, cosa ti posso dare'...".

"Di qui a pochi mesi - dice ancora - con me gireranno solo black. Hanno una gran voglia di scopare gratis. Fosse per me tante violenze sessuali tanti stupri degli stranieri non ci sarebbero. Amici neri se volete chiavare, se avete voglia di fica chiamate me che ve lo faccio fare gratis". Quante donne comuni e sconosciute sono passate da te?: "Fino a oggi in 25 anni 4870 femmine. È un quarto di secolo che facciamo trombare l'Italia. Comprese trav e trans, sia chiaro. Più o meno il conto è questo".

ALEX MAGNI CENTOXCENTO

Poi racconta che le infermiere sono tra le "attrici" più frequenti: "Arruolo più infermiere io che gli ospedali pubblici. E tante furbette del cartellino, impiegate che timbrano e poi vengono a trombare da me". "Le migliori femmine in assoluto- spiega Magni - sono le pugliesi. Mamma mia...ma non la pornostar famosa, quella non ci interessa lasciatela perdere. Ma le donne vere pugliesi quelle sono il top. Poi in genere tutto il meridione, al nord c'è troppa industrializzazione della fica".

ALEX MAGNI

Ma le pornostar proprio non ti piacciono?: "Sono finte, ci faccio brodo. Ve le regalo tutte, io vi porto in trasmissione delle maiale che nemmeno immaginate. L'ultima che ho scoperto è Veronica di Barletta, una che sta insieme a un vigile urbano". "Al posto di Salvini - dice - farei la flatfic, cioè la fica per tutti. E io non mi stanco, nemmeno dopo 25 anni. In fondo, il posto dove è attaccata la passera è sempre diverso".