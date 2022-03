"SONO ENTRATO IN BANCA PER CHIEDERE UN IBAN E SONO RIMASTO CHIUSO DENTRO..." - IL SURREALE VIDEO DI UN SIGNORE A NAPOLI: "NON C'ERA NESSUNO. A UN CERTO PUNTO SI SONO CHIUSE LE PORTE E ORA DEVO CHIAMARE LA POLIZIA PER USCIRE. SONO PROPRIETARIO DI UNA BANCAAA, EVVIVA! E SONO BANCHE TELEMATICHE E MENO MALE CHE NON CI SONO NEANCHE GLI SPORTELLI ALTRIMENTI..." - VIDEO

napoli un uomo resta chiuso in banca da solo

Il filmato è stato condiviso su TikTok dall’utente @ilprofessore_01 che dichiara di esser entrato nella banca, situata a Napoli e dove ha persino un conto corrente, per chiedere delle informazioni. Una volta varcata la porta, però, si rende conto che all’interno non c’era nessuno, ma uscire ormai è impossibile. La porta, rinforzata, non si apre più e lui, come dichiara in diretta video, è di fatto ostaggio della sua banca. L’uomo non vuole menzionare l’istituto, ma trai commenti ci sono diversi utenti che la menzionano indicando con precisione la sua ubicazione. Chissà se alla fine l’uomo è stato liberato…

