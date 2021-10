"SONO IL MARITO DI JILL" - JOE BIDEN INCONTRA IL PAPA IN VATICANO: "GRAZIE MILLE, E' BELLO ESSERE TORNATI" - SI PARLERA' DI CAMBIAMENTO CLIMATICO E INGIUSTIZIA, MENTRE NEGLI STATI UNITI IMPAZZA IL DIBATTITO SULL'ABORTO - I VESCOVI STATUNITENSI VORREBBERO CHE IL PONTEFICE CONDANNASSE IL PRESIDENTE AMERICANO PER LE SUE POSIZIONI SULL'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA, MA IL PAPA HA GIA' DETTO CHE...

Dagotraduzione dalla Reuters

joe biden e papa francesco 2

Joe Biden è arrivato in Vaticano per un incontro con Papa Francesco che dovrebbe avere per argomento il cambiamento climatico e l'ingiustizia, ma che è stato oscurato dal dibattito interno sul sostegno del presidente cattolico degli Stati Uniti al diritto all'aborto.

Il corteo del presidente si è avvicinato sotto stretto controllo, reso ancora più intenso perché la capitale italiana si prepara ad ospitare anche il vertice dei leader mondiali del G20 questo fine settimana.

Le guardie svizzere nelle loro tradizionali uniformi rosse, gialle e blu e con in mano le alabarde hanno rivolto a Biden e a sua moglie Jill un saluto d'onore mentre loro e la delegazione statunitense arrivavano nel cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico. La bandiera degli Stati Uniti sventolava dal balcone centrale.

joe biden e papa francesco 1

Il capo della Casa Pontificia, monsignor Leonardo Sapienza, li ha condotti al terzo piano del palazzo, dove ad attenderli c’erano gli uscieri in abiti formali conosciuti come i "signori del papa", per scortarli lungo le sale affrescate fino alla biblioteca ufficiale papale.

«Grazie mille. È bello essere tornati», ha detto Biden a uno dei funzionari in cortile. Ha poi scherzato con un altro funzionario che stava parlando con sua moglie. «Sono il marito di Jill», ha detto Biden.

joe biden a roma 1

L'incontro tra il primo papa latinoamericano e il secondo presidente cattolico della storia degli Stati Uniti si svolge in un acceso dibattito nella Chiesa degli Stati Uniti, dove Biden è sotto la pressione dei conservatori per la sua posizione conflittuale nella disputa sul diritto all'aborto.

Il presidente, che va regolarmente alla messa settimanale e tiene una foto del papa dietro la sua scrivania nello Studio Ovale, si è detto personalmente contrario all'aborto ma non può imporre le sue opinioni come leader eletto.

L AIR FORCE ONE A FIUMICINO BIDEN

I suoi critici più ardenti nella gerarchia della Chiesa degli Stati Uniti hanno affermato che Biden, un democratico, dovrebbe essere bandito dal ricevere la comunione, il sacramento centrale della fede.

«Caro Papa Francesco, lei ha affermato con coraggio che l'aborto è 'omicidio'. Per favore sfidi il presidente Biden su questa questione critica. Il suo persistente sostegno all'aborto è un imbarazzo per la Chiesa e uno scandalo per il mondo», ha detto in un tweet il vescovo Thomas Tobin di Providence, Rhode Island.

JOE E JILL BIDEN ARRIVANO A FIUMICINO

Sul suo sito web, un altro conservatore americano, il cardinale Raymond Burke, senza nominare Biden, ha parlato del «grave scandalo causato da tali politici cattolici».

«Hanno, infatti, contribuito in modo significativo al consolidamento di una cultura della morte negli Stati Uniti, in cui l'aborto procurato è semplicemente un fatto della vita quotidiana», ha detto Burke.

A giugno, una conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti ha votato per redigere una dichiarazione sulla comunione che, secondo alcuni vescovi, dovrebbe ammonire specificamente i politici cattolici, incluso Biden.

Biden e la moglie con Wojtyla

I vescovi, che sono andati avanti nonostante l'avvertimento vaticano che avrebbe seminato discordia piuttosto che unità, riprenderanno la questione il mese prossimo.

Interrogato sul dibattito sulla comunione negli Stati Uniti il mese scorso, il papa ha detto ai giornalisti che l'aborto è "omicidio". Ma è sembrato anche criticare i vescovi cattolici statunitensi per aver affrontato la questione in modo politico piuttosto che pastorale.

«La comunione non è un premio per i perfetti... La comunione è un dono, la presenza di Gesù e della sua Chiesa», ha detto il papa, aggiungendo che i vescovi dovrebbero usare «compassione e tenerezza» con i politici cattolici che sostengono il diritto all'aborto.

JOE BIDEN

Dalla sua elezione nel 2013 come primo papa latinoamericano, Francesco ha affermato che mentre la Chiesa dovrebbe opporsi all'aborto, la questione non dovrebbe diventare una battaglia divorante nelle guerre culturali che distoglie l'attenzione da questioni come l'immigrazione e la povertà.