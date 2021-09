“IL DIGIUNO E UN CERTO TIPO DI DIETA POSSONO AIUTARE A COMBATTERE IL CANCRO” - VALTER LONGO, DIRETTORE DEL LABORATORIO LONGEVITA’ E CANCEO DI IFOM: “SEMPLIFICANDO, È COME SE IL DIGIUNO AIUTASSE A SEPARARE LE CELLULE SANE DALLE CELLULE TUMORALI: MENTRE LE PRIME SANNO COME COMPORTARSI PERCHÉ IL DIGIUNO FA PARTE DELLA STORIA DELL’UOMO, LE SECONDE, NEL MOMENTO IN CUI VENGONO AFFAMATE, SONO IN DIFFICOLTÀ. IN QUESTO MODO È COME SE LE CELLULE SANE FOSSERO SILENTI, MENTRE LE TERAPIE ANTI-CANCRO FANNO IL LORO DOVERE COLPENDO SOLO QUELLE MALATE…”