"SONO UN SITH. IL MIO NOME ERA JASWANT SINGH CHAIL, ORA E' DARTH JONES" - IL 19ENNE CHE SI E' INTRODOTTO A WINDSOR MENTRE LA REGINA PRONUNCIAVA IL DISCORSO DI NATALE IMBRACCIANDO UNA BALESTRA SI SENTIVA COME DARTH VADER, IL CATTIVO DI 'STAR WARS' - MEZZ'ORA PRIMA DI FARE IRRUZIONE A PALAZZO, AVEVA POSTATO UN VIDEO SU SNAPCHAT IN CUI SPIEGAVA CHE VOLEVA VENDICARE IL MASSACRO DI JALLIANWALA BAGH, IN INDIA, AVVENUTO NEL 1919... - VIDEO

??? | BREAKING: Chilling footage of the alleged Crosbow man who broke into Windsor threatening to kill the Queen Via @TheSun pic.twitter.com/d655TIzqPo — News For All (@NewsForAllUK) December 26, 2021

Dagotraduzione dal Daily Beast

Il video del 19enne attentatore a Windsor

L'uomo che ha fatto irruzione nel Castello di Windsor il giorno di Natale armato di balestra ha registrato una minacciosa clip su Snapchat, imitando Darth Vader e descrivendosi come un "Sith".

Jaswant Singh Chail ha detto nella clip che stava progettando di assassinare la regina per vendicare un famigerato massacro del 1919 in India da parte dei soldati britannici. Suo padre, un ingegnere del software, ha detto ai giornalisti di MailOnline lunedì: «Qualcosa è andato terribilmente storto con nostro figlio e stiamo cercando di capire cosa. Non abbiamo avuto la possibilità di parlare con lui, ma stiamo cercando di dargli l'aiuto di cui ha bisogno. Dal nostro punto di vista, stiamo attraversando un momento difficile. Stiamo cercando di risolvere questo problema e non è facile».

Nel video, Chail dice, con voce fortemente distorta: «Sono un sikh indiano, un sith. Il mio nome era Jaswant Singh Chail, il mio nome è Darth Jones».

La casa del 19enne attentatore a Windsor

Nel film Star Wars, i "Sith" sono allineati con il "lato oscuro" della "Forza". L'attore che ha registrato la voce di Darth Vader si chiama James Earl Jones.

Sulla parete dietro l'uomo c'è un'immagine incorniciata, che, dice il Sun, è «dell'oscuro cattivo di Star Wars Darth Malgus».

Il Sun, che ha pubblicato il video sul suo sito web , ha detto che è stato inviato agli amici dell'uomo alle 8:06, meno di mezz'ora prima che Chail fosse arrestato dalla polizia armata all'interno del parco del palazzo. Era a meno di 600 metri dalle stanze private della regina quando è stato catturato.

Il diciannovenne, che ora è detenuto ai sensi della legislazione britannica sulla salute mentale, ha scalato la recinzione del palazzo usando una scala di corda.

Windsor

La recinzione chiodata divide il terreno accessibile al pubblico del Windsor Great Park dai terreni privati del palazzo. La polizia ha cercato di minimizzare l'incidente, affermando che l'uomo è stato arrestato "pochi istanti" dopo la violazione del perimetro.

Alcuni esperti hanno sostenuto che la sicurezza del palazzo ha funzionato come avrebbe dovuto, ma altri hanno sostenuto che l'uomo armato non avrebbe mai dovuto arrivare così lontano. Tuttavia, l'emergere del videoclip, in cui si vede l'uomo mascherato mostrare la balestra mentre si rivolge alla telecamera usando una distorsione vocale, illustra vividamente la natura della minaccia.

Infografica Windsor

Nella clip dice: «Mi dispiace. Mi dispiace per quello che ho fatto e per quello che farò. Tenterò di assassinare Elisabetta, regina della famiglia reale».

L'uomo, che si dice un sikh indiano, dice di essere in cerca di “vendetta” per il massacro di Jallianwala Bagh del 1919, così come per coloro che sono stati “uccisi, umiliati e discriminati” a causa della loro razza.

Il massacro di Jallianwala Bagh, o massacro di Amritsar, è stato un evento orribile che ha visto le truppe coloniali britanniche aprire il fuoco su una grande folla disarmata nella regione indiana del Punjab uccidendo 379 manifestanti democratici disarmati. Più di mille altri sono stati feriti.

il messaggio di natale della regina elisabetta 3

L'uomo dice: «Se hai ricevuto questo, la mia morte è vicina. Per favore condividi questo con chiunque e, se possibile, portalo al notiziario se è interessato». Il video preregistrato è stato pubblicato alle 8:06 del giorno di Natale, meno di mezz'ora prima che fosse arrestato all'interno del parco del palazzo.

In una dichiarazione rilasciata domenica sera, un portavoce della polizia metropolitana ha dichiarato: «Un uomo di 19 anni di Southampton è stato arrestato con l'accusa di violazione di un sito protetto e possesso di un'arma offensiva. I processi di sicurezza sono stati attivati nei momenti in cui l'uomo è entrato nel parco e non è entrato in nessun edificio».

il messaggio di natale della regina elisabetta 6

«A seguito di una perquisizione dell'uomo, è stata recuperata una balestra. L'uomo è stato preso in custodia ed è stato sottoposto a una valutazione della salute mentale, da allora è stato sezionato ai sensi del Mental Health Act e rimane affidato alle cure di professionisti medici».

Dai Davies, un ex ufficiale della protezione reale, ha dichiarato al The Sun: «L'operazione di sicurezza è andata secondo i piani... non credo che ci siano stati errori nella sicurezza. Hanno reagito esattamente come ci si aspetterebbe che facessero».

il messaggio di natale della regina elisabetta 8

L'incidente richiamerà inevitabilmente i ricordi nel palazzo dell'episodio del 1982, quando un intruso, Michael Fagan, pittore e decoratore disoccupato, fece irruzione due volte a Buckingham Palace. Durante la sua seconda incursione, ottenne l'accesso alla camera da letto della regina e le parlò per diversi minuti prima di fuggire.