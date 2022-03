16 mar 2022 14:21

"SONO SPAVENTATA PER LA MIA SICUREZZA E PER QUELLA DEI MIEI FIGLI" - LA GIORNALISTA RUSSA MARINA OYSYANNIKOVA, CHE DURANTE IL TG AVEVA FATTO IRRUZIONE CON UN CARTELLO CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA, HA RACCONTATO DI ESSERE STATA TRATTENUTA DALLE AUTORITA' PER 14 ORE E DI AVER RICEVUTO UNA MULTA, MA DI NON AVER INTENZIONE DI LASCIARE IL PAESE: "SPERO DI NON INCORRERE IN UN'INCRIMINAZIONE"