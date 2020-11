"SONO STATA MINACCIATA: TEMO PER ME E LA MIA FAMIGLIA" - LA RIVELAZIONE DI ILARIA CUCCHI, IN TRIBUNALE COME TESTIMONE DEL PROCESSO AGLI 8 CARABINIERI ACCUSATI DI PRESUNTI DEPISTAGGI NELL'INCHIESTA SULL'OMICIDIO DEL FRATELLO - “LA MIA SITUAZIONE È DEVASTANTE. RISCHIAMO DI NON PAGARE IL MUTUO. I MIEI GENITORI SI SONO AMMALATI GRAVEMENTE"

Francesco Salvatore per "la Repubblica - Edizione Roma"

Undici anni fa Ilaria Cucchi pensava che «la giustizia avrebbe fatto naturalmente il suo corso». Ma da allora ha dovuto lottare per dimostrare che il fratello non era «un tossicodipendente e non era morto di suo » , né «per una caduta», «per responsabilità dei medici» , «per epilessia» e «tra le cose più assurde ho sentito parlare di fratture da bara, nel primo processo: mio fratello quindi la schiena se l' era rotta da morto?».

Oltre cinque ore di testimonianza ieri per Ilaria Cucchi in tribunale dove è in corso il processo per 8 carabinieri accusati di presunti depistaggi nell' inchiesta sull' omicidio del fratello. «Dopo l' arresto Stefano è stato ricoverato al Pertini - ha ricordato Ilaria - ma non ce lo hanno fatto visitare. Solo in obitorio l' ho visto, era agghiacciante. I segni sul volto erano chiari segni di un pestaggio.

Quell' immagine mi ricorda sempre la solitudine di Stefano. Non perdonerò mai il fatto che mio fratello sia morto tra dolori atroci, solo come un cane, pensando che la sua famiglia, che sempre c' era stata, lo avesse abbandonato».

Ilaria ha proseguito la testimonianza mostrando la gigantografia del cadavere del fratello: «Viste tutte le chiacchere, sentivo l' esigenza di mostrare come era stato ridotto.

La sera dell' arresto era stato a cena da noi e 7 giorni dopo lo ritrovo in quelle condizioni? Eppure sin da subito si è detto che Stefano è morto di suo. All' indomani del fatto il ministro Ignazio La Russa disse di 'non sapere nulla ma di non aver dubbio dell' innocenza dei carabinieri'. Il consulente della procura Paolo Arbarello diceva che era un caso di responsabilità medica. Quando incontrai al Senato il ministro Angelino Alfano che rispondeva al Question time gli dissi di aiutarci, rispose ' che era morto per una caduta': la giudicai una non risposta».

Ilaria ha parlato anche di altri incontri istituzionali: «Nel 2017 incontrai il generale Tullio Del Sette che mi disse che l' Arma ' era una famiglia e se un figlio sbaglia, che facciamo?". Dopo incontrai anche il comandante generale dell' Arma Giovanni Nistri due volte. Venivo insultata su Facebook da uno degli imputati, il maresciallo Roberto Mandolini e volevo esprimere solidarietà a Casamassima che era stato trasferito, dopo che le sue dichiarazioni avevano riaperto il caso: ' Ognuno ha i suoi scheletri nell' armadio' mi disse facendo cenno a suoi illeciti.

La seconda volta ero con il mio avvocato Fabio Anselmo e rimasi intimidita: esordì dicendo, 'alle donne perdono tutto, agli uomini no". All' incontro c' era anche il ministro Elisabetta Trenta. Nistri parlò dei tre carabinieri che avevano fatto riaprire il caso (Casamassima, Rosati e Tedesco): diceva che gli faceva onore il fatto di aver denunciato ma che avevano dei procedimenti disciplinari.

Uno sproloquio sugli unici che avevano rotto il muro di omertà». Quanto ad oggi, Ilaria ha ripercorso ogni aspetto: «Subisco attacchi in quantità industriale, insulti e minacce social. Ho spesso temuto per l' incolumità mia e della mia famiglia. Economicamente non è rimasto nulla del milione e 3 di risarcimento. La mia situazione è devastante. Papà sta vendendo un appartamento, rischiamo di non pagare il mutuo. Lo studio è naufragato. I miei genitori si sono ammalati gravemente».

