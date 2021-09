"SONO STATA SFIGURATA" - L'EX MODELLA LINDA EVANGELISTA HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM UN LUNGO POST IN CUI RACCONTA DI ESSERE RIMASTA "DEFORMATA IN MODO PERMANENTE" DA UNA PROCEDURA CHIRURGICA, IL COOLSCULPTING DI ZELTIQ - INVECE DI RIDURRE IL GRASSO, IL TRATTAMENTO HA FATTO L'OPPOSTO: "SONO STATA IRRICONOSCIBILE NONOSTANTE ABBIA SUBITO DUE DOLOROSI E INUTILI INTERVENTI CHIRURGICI CORRETTIVI"

Chiara Dalla Tomasina per IoDonna

Linda Evangelista oggi

Come altre poche e “irraggiungibili” anche Linda Evangelista, 56 anni, negli anni Novanta ha fatto parte dell’Olimpo delle super modelle. Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell e Christy Turlington, insieme alla Evangelista, sono state le “big six” delle passerelle. Molte sono ancora oggi in attività come testimonial di brand importanti, ma Linda no. Linda è recentemente sparita dalle scene.

E il perché l’ha svelato direttamente la top con un post Instagram: un trattamento medico estetico al corpo trasformatosi in un dramma, che l’avrebbe lasciata «deformata e reclusa».

Negli scorsi anni era trapelata qualche paparazzata che non le rendeva giustizia. E i media subito ad affondare il coltellon: «Linda è irriconoscibile/Guardate com’è ingrassata. Il tempo passa per tutti». Ma a renderla in quel modo non è stato solo il tempo, e l’ex super modella l’ha spiegato bene in un coraggioso e commovente messaggio su Instagram.

Linda Evangelista

«Ai miei follower che si sono chiesti perché non ho più lavorato, mentre le carriere delle mie colleghe sono state in ascesa, la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura Coolsculpting di Zeltiq, che ha fatto l’opposto di quello che ha promesso», ha scritto. Il trattamento, oltre a renderla deforme in modo permanente, «mi ha emotivamente atterrito e reso una reclusa».

Invece di ridurre il grasso, il trattamento ha fatto l’opposto. «Ha aumentato le cellule di grasso. E mi ha lasciato permanentemente deformata anche dopo aver subito due dolorosi e inutili interventi chirurgici correttivi. Sono stata resa, come i media hanno sottolineato, irriconoscibile».

Linda Evangelista nel 2016

In effetti, nel 2017 il Daily Mail era uscito con un titolo del genere dopo averla paparazzata all’aeroporto di New York. Il magazine ignorava cosa le fosse successo, ma la mise in prima pagina sottolineando quanto non fosse più la bellissima donna di un tempo.

La Evangelista ha spiegato di aver sviluppato una iperplasia adiposa paradossa, comunemente indicata come PAH, un effetto collaterale raro della criolipolisi.

Secondo il portale medico Healthline, PAH è «un effetto poco diffuso ma serio» che si verifica più spesso nei pazienti di sesso maschile. «Le cellule di grasso in sede di trattamento crescono piuttosto che diminuire. Non si è pienamente capito perché questo si verifichi», spiega il sito.

Linda Evangelista nel 2019

Il suo post si conclude spiegando la sua intenzione di «andare avanti per liberarmi della vergogna», motivo per cui ha reso pubblica la sua dolorosa storia. «Sono così stanca di vivere in questo modo. Vorrei uscire dalla mia porta a testa alta, nonostante non sembri più me stessa».

Linda Evangelista oggi 2 Linda Evangelista nel 2015 Linda Evangelista oggi 3 Linda Evangelista 2 naomi campbell, christy turlington e linda evangelista a parigi nel 1990 Linda Evangelista nel 1990 linda evangelista 1993 linda evangelista kristen mc menamy e shalom harlow cindy e naomi con linda evangelista e christy turlington GIANNI VERSACE CON SHALOM HARLOW - LINDA EVANGELISTA - NAOMI CAMPBELL - CARLA BRUNI LINDA EVANGELISTA linda evangelista Linda Evangelista nel 2019 2