Telefonata choc quella arrivata questa notte ai Lunatici di Rai Radio2, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 di mattino. Arduini e Di Ciancio danno molto spazio alle telefonate degli ascoltatori, che spesso riescono ad aprirsi e a raccontare di sé aspetti particolarmente intimi.

A chiamare lo 06 3131, poco dopo le 4.30, è stata Silvia, una signora di 49 anni che ha raccontato: "Ho subito una violenza sessuale quando avevo 33 anni. Ho ricordi confusi di quella serata. Ma non mi tolgo dalla mente la violenza, la perversione, la mancanza di rispetto. Non conoscevo il mio stupratore. Quel giorno quell'uomo ha rovinato la vita mia e quella della mia famiglia. Perché io ancora oggi non riesco a fidarmi delle persone. Non me la sono mai sentita di denunciare perché non avevo le prove, e anche i miei genitori mi consigliarono di non denunciare. Non posso dimostrare nulla. Non ho testimoni, non ho prove.

Ero in un pensionato, ospite, ho ritardato a finire i miei corsi di studi, mi stavo laureando, non andavo tanto d'accordo con mio papà, allora ho pensato di andare a vivere in questo pensionato, e lì sono stata vittima di questa violenza. E' la prima volta che parlo pubblicamente di questa storia, da quel giorno non ho più trovato me stessa. E' stata una cosa terribile. Voglio parlarne in pubblico perché la violenza sulle donne è un crimine verso l'umanità intera. Io sto riuscendo a ripartire soltanto ora".

