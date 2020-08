"STANNO GIÀ COMPARENDO I PRIMI STRISCIONI "ANDRÀ TUTTO PENE" – LA SANTANCHÈ DICE CHE BRIATORE NON HA IL VIRUS MA LA PROSTATITE (HA TUTTE E DUE) E SU TWITTER IMPAZZISCONO: “LA PROSTATITE È LA NIPOTE DI MUBARAK?”, “È UN COVIDDI CHE NON CE L’HA FATTA”, “LA SANTANCHÈ ASSICURA DI AVER LIMATO LE UNGHIE PRIMA DI PROCEDERE ALL’ESPLORAZIONE”, “ANCHE LA FIDANZATA DI BRIATORE È STATA CONTAGIATA. È RICOVERATA IN PEDIATRIA" – VIDEO - LA CONFERMA UFFICIALE DEL SAN RAFFAELE: BRIATORE E' POSITIVO AL COVID

BRIATORE E FARINETTI DAI PASTORI SARDI

BRIATORE POSITIVO AL TAMPONE COVID: LA CONFERMA UFFICIALE DAL SAN RAFFAELE

Da www.leggo.it

Flavio Briatore è positivo al Covid. Lo ha reso noto lo stesso ospedale San Raffaele di Milano, dove l'imprenditore è ricoverato da lunedì. L'esito del tampone parla chiaro, anche se dall'ospedale precisano che il ricovero è avvenuto per un'altra patologia e gli accertamenti Covid sono stati effettuati per seguire il protocollo.

Flavio Briatore, comunica l'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, «si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo».

FLAVIO BRIATORE ALLA BOCCONI

«Di conseguenza - spiegano dal San Raffaele Giulio Melisurgo, medico curante, e Pasqualino D'Aloia, direttore professioni sanitarie - al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati». L'ospedale ribadisce che «la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio».

La dottoressa Santanchè ci comunica la vera diagnosi di Briatore.#prostatite pic.twitter.com/kVsgdKflBL — mena.rimmel83837671#facciamorete #FBPE #IOVOTONO (@rimmel83837671) August 25, 2020

DAGOSELEZIONE

tweet sulla prostatite di briatore 3

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Quindi nè Briatore nè il San Raffaele smentiscono che Briatore abbia il Covid per tutto il giorno. Lasciano che la smentita la faccia la Santanchè in tv che alle 21,00 “Ho parlato con Briatore al telefono, ha la prostatite”. Quindi il comunicato del suo staff oggi? #inonda

La misantropa distratta@LDistratta

L'urologa #santanchè ha sentenziato: è #prostatite. Assicura di aver limato le unghie prima di procedere all'esplorazione e successiva diagnosi. #Briatore

giuliaselvaggi@giuliaselvaggi2

tweet sulla prostatite di briatore 2

La #Santanchè invita a indossare la mascherina sotto le mutande per evitare il contagio da #prostatite.

raimondo donzel@insiemeadonzel

Quindi se non si usa la mascherina in discoteca ci si becca la #prostatite? Parola di #Santanchè

Cosimo Amato@cosimoamato_

Non ammucchiatevi senza mascherina nei locali altrimenti vi viene la prostatite19. #Prostatite

tweet sul coronavirus al billionaire

don Dino Pirri@dDinoPirri

A #inonda la Santanchè sta dicendo che #Briatore è il nipote di Mubarak

Il rutto sovranista@ilruttosovrano

Il Covid è stato dichiarato come #Prostatite per pagare il 50% in meno di tasse.

Pamela Ferrara @PamelaFerrara

"La #prostatite, dal punto di vista clinico, non esiste più" (cit. Zangrillo)

Il rutto sovranista@ilruttosovrano

Adesso i complottisti potranno smascherare la truffa del vaccino di Bill Gates che in realtà è Prostamol. #Prostatite

tweet sulla prostatite di briatore 1

albe_e_tramonti@TramontiE

Anche la fidanzata di Briatore è stata contagiata. È ricoverata in pediatria

gia?@0x800a

Ce lo vedo #Briatore con la torcia che dice alla giovincella: "Mi era sembrato di sentire un rumore in garage" #prostatite

T.W.I.T.T.E.R@salvinimi

Qualcuno sa come sono entrati e contagiato i migranti la prostata di #Briatore #prostatite

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet

nientediserio@detossinata

La prostatite è la nipote di Mubarak? #Briatore #Santanche #prostatite

Ipertesa@Ipertesa

Ma se uno ha la #prostatite non dovrebbe chiamare l'urologo? #Briatore chiama l'anestesista?

Mangino Brioches@manginobrioches

La #prostatite non è clinicamente morta. #inonda #Santanché

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 3

Giuliano.Iac@GiulianoIac

Che ne dite di mutande FP2? #Briatore #Prostatite

FLAVIO BRIATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS BY EDOARDOBARALDI

TRUMPO@iltrumpo

Intanto a Milano, in tempi record, Bertolaso allestisce un ospedale tutto nuovo per la cura della #prostatite. [feat @Vanhacker]

Twittacolo©/® aka un altro@twittacolo

tweet sulla prostatite di briatore

#Briatore ricoverato al San Raffaele, pare non sia #coviddi. Allora, come tutti sappiamo il tampone viene effettuato facendolo entrare nel naso. Per riuscire a diagnosticare una #prostatite, quanto deve essere lungo quel tampone?? #Zangrillo #avevosete #inonda #noncenecoviddi

Mo' me lo segno@Andyesti

La mia classifica aggiornata:

1) #Prostatite

2) #NipoteDiMubarak

3) #Uveite

4) #CeneEleganti

flavio briatore

Baracco Obamolini@ObamoliniB

Esperti consigliano il vaccino per la #prostatite per evitare false diagnosi #COVID19

Genio78@Zziagenio78

Raga stanno già comparendo i primi striscioni "ANDRÀ TUTTO PENE" #Prostatite

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 4

Maquelloemario@mariomachille

Dopo il caso della #Prostatite di Briatore I negazionisti sul #COVID19 ribattono: "questa è la dimostrazione che ce lo vogliono mettere nel culo" #26Agosto

Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan@conteDartagnan

In fin dei conti la #prostatite è un coviddi che non ce l’ha fatta!

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 1 flavio briatore briatore col porceddu sardo briatore prima e dopo il lifting SELVAGGIA VS BRIATORE E ZANGRILLO BRIATORE E ZANGRILLO A MAGGIO DICEVANO CHE IL VIRUS NON ESISTE - TWEET DI SELVAGGIA LUCARELLI flavio briatore benedetta bosi foto chi 4 flavio briatore benedetta bosi foto chi 8 flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 5