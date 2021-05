LA VERITÀ CHE MANCA - TORNA ATTUALE IL "COLD CASE" DEL DOTTOR ATTILIO MANCA

Da "Oggi"

COPERTINA OGGI 19-26 MAGGIO 2021

In un’intervista esclusiva al settimanale OGGI, in edicola da domani, la signora Angela, madre di Attilio Manca, il medico siciliano morto per overdose il 10 febbraio del 2004, spiega perché è sempre più convinta che suo figlio sia stato ucciso dalla mafia: «La pretesa pusher di Attilio è stata scagionata perché il fatto non sussiste. Quindi mio figlio non ha acquistato l’eroina da nessuno. Si tratta semmai di scoprire chi gliel’ha iniettata brutalmente… un dato è certo: ora il caso si riapre».

Manca era un urologo all’avanguardia, fu costretto a operare in Francia il boss Provenzano, durante la sua latitanza. Era un testimone scomodo. «È stato un omicidio mascherato, non l’hanno saputa neppure architettare bene la loro messinscena», racconta Angela, che da 17 anni lotta per conoscere la verità sulla fine di Attilio.

attilio manca con mamma angela e il padre gino

Sono tanti i particolari che non quadrano: «Mio figlio non si drogava. Inoltre i segni delle punture di eroina nel braccio sinistro sono incompatibili con il fatto che era mancino. Ho fiducia nella giustizia. Finché avrò vita combatterò».

