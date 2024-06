"È STATO SURREALE, FORSE NORDIO NON AVEVA CAPITO CHE ERO UNA REPORTER" - LA GIORNALISTA ROBERTA BENVENUTO RACCONTA A “UN GIORNO DA PECORA” IL “SIPARIETTO ALCOLICO” CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. DURANTE LA MANIFESTAZIONE DI FDI A ROMA, IL GUARDASIGILLI, DA BUON VENETO, LE HA CHIESTO DI PORTARGLI UNO SPRITZ: “EPPURE AVEVO IL BADGE E IL MICROFONO IN MANO. LUI ERA È ARRIVATO IN PIAZZA CON TUTTO IL SUO ENTOURAGE E SI È FIONDATO NELLA PIAZZA PIENA DI MILITANTI. ALLA FINE PERÒ…” - VIDEO

Italy’s Justice Minister asking a journalist to bring him a spritz cocktail during a rally pic.twitter.com/MDJSZIBjxC — Simone Baglivo (@baglivo_s) June 3, 2024

Da "Un Giorno da Pecora - Radio 1"

carlo nordio chiede uno spritz a una giornalista 3

La giornalista Roberta Benvenuto oggi, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha spiegato in modo più chiaro il ‘siparietto’ che l’ha vista suo malgrado protagonista insieme al ministro della Giustizia Nordio, il quale sabato scorso, durante la manifestazione di FdI a Roma, le ha chiesto se poteva portargli…uno spritz. "La clip che avete visto tutti ha un pregresso - ha esordito la reporter di La7 -, Nordio è arrivato in piazza con tutto il suo entourage e si è fiondato nella piazza piena di militanti, perché le indicazioni del partito volevano che i ministri stessero in piazza. Alla fine però Nordio lo abbiamo trovato nell’area dei giornalisti, tra la folla ed il palco”.

carlo nordio chiede uno spritz a una giornalista 2

A quel punto ha avuto modo di avvicinarlo? “Gli ho detto ‘ha visto ministro, alla fine ha trovato posto, sta meglio con la stampa tutto sommato’. Lui mi ha risposto di sì e mi ha confessato di non esser molto da ‘bagno di folla’. Poi è avvenuta quella scena surreale”. Si riferisce alla richiesta…alcolica.

carlo nordio chiede uno spritz a una giornalista 1

“Si. Lui a quel punto mi dice: ‘sa cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe uno spritz, lei me lo può portare’. E io gli ho risposto di no”. Nordio aveva capito che lei è una giornalista? “Questo non l’ho capito in effetti, però io avevo il badge ed il microfono in mano... Forse lui ha pensato che fossi una persona dell’ufficio stampa - ha ragionato Benvenuto a Un Giorno da Pecora - sarebbe stato molto strano ma comunque possibile”.

ARTICOLI CORRELATI

carlo nordio ricevimento quirinale 2 giugno 2024 carlo nordio chiede uno spritz a una giornalista 4 carlo nordio ricevimento quirinale 2 giugno 2024 foto lapresse carlo nordio carlo nordio mariapia manuel ricevimento quirinale 2 giugno 2024