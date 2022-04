"STIAMO MORENDO DI FAME!" - I RESIDENTI DI SHANGAI, DA DUE SETTIMANE IN LOCKDOWN PER VIA DEI CASI COVID, NON NE POSSONO PIU' E GRIDANO LA LORO PROTESTA DAI BALCONI DELLE CASE IN CUI SONO CONFINATI - CHI SI AVVENTURA PER LE STRADE VIENE BRACCATO DAI "BIG WHITE", FORZE DI SICUREZZA IN TUTA IGNIFUGA CHE ARRESTANO E IMPRIGIONANO CHIUNQUE VIOLI LA QUARANTENA - E INTANTO I MERCATI CINESI CROLLANO... - VIDEO

1. LA CINA SPINGE I CITTADINI A SALTARE DAI BALCONI PER RAGGIUNGERE IL "COVID ZERO"

Dagotraduzione dal New York Post

Test Covid a Shangai

Da oltre due settimane la capitale finanziaria della Cina, Shanghai, è chiusa a chiave. Circa 26 milioni di persone languiscono nei loro appartamenti, fissando i loro frigoriferi ormai vuoti, incapaci di mettere piede fuori per cercare cibo per paura di essere arrestati e incarcerati.

Gli stranieri sono nella stessa situazione, come si è lamentato su Twitter questo utente: «Oggi è il giorno 16 del nostro blocco COVID a Shanghai e il cibo è la cosa fondamentale nella mente delle persone. Non ci è permesso uscire di casa, quindi la consegna è l'unico modo. Ieri mi sono alzato alle 6 del mattino per cercare di prenotare un qualsiasi tipo di consegna ma niente è stato disponibile tutto il giorno. Stessi risultati oggi».

Cibo e altri beni trasferiti a Shangai durante il blocco

E quelli che sono chiusi in casa sono fortunati.

Gli sfortunati sono quelli che ogni giorno risultano positivi al COVID, come i 17.077 contagiati individuati venerdì. Sintomatici o meno - e nove su 10 non mostrano segni di malattia - vengono trascinati in campi di quarantena frettolosamente eretti.

Il blocco di Shanghai, il più grande dal primo blocco di Wuhan due anni fa, è l'ultimo tentativo della Cina di raggiungere il COVID Zero. Un esercito di operatori sanitari, circa 38.000 in tutto, è stato inviato a Shanghai, con le istruzioni per eliminare completamente il coronavirus all'interno della città. Stanno freneticamente testando e ritestanto tutti.

Test Covid a Shangai 2

Incapaci di protestare in altri modi, le persone hanno iniziato a sfogare la loro rabbia urlandola dalle finestre del loro appartamento. La maggior parte delle loro lamentele hanno a che fare con il cibo. «Non abbiamo cibo da mangiare», urlano. «Non mangiamo da molto tempo. Stiamo morendo di fame».

Un prigioniero affamato ha trovato un modo più tranquillo per protestare contro il suo stomaco ringhiante. Ha portato il frigorifero sul balcone e ha lasciato le porte aperte. L'interno è completamente vuoto.

Test Covid a Shangai 3

Altre proteste hanno assunto forme più tragiche. Come a Wuhan due anni fa, le persone si buttano giù dai grattacieli. Un video che circola in Cina mostra una coppia mentre si lancia. Si dice che lui fosse sconvolto perché il lockdown gli era costato gli affari.

Coloro che sono così disperati da avventurarsi fuori alla ricerca di cibo vengono braccati dai "Big White" - membri delle forze di sicurezza che devono il loro soprannome alle tute bianche ignifughe che indossano. Pattugliando le strade giorno e notte, i "Big White" arrestano e imprigionano chiunque sia stato sorpreso a rompere la quarantena.

Una donna in quarantena a Shangai

Quelli inviati ai campi di quarantena di massa per essere risultati positivi al COVID non hanno una vita migliore. In queste strutture improvvisate spesso mancano delle necessità di base. Un video dal campo di Nanhui a Shanghai mostra persone che litigano per le limitate scorte di coperte, acqua e cibo.

Nessuno, nemmeno i bambini piccoli, è esentato dalla regola della quarantena. Centinaia di neonati e bambini piccoli sono stati separati dai genitori dopo essere risultati positivi. Sui social media una madre si è lamentata: «Sono così sconvolta... Questo è disumano».

Bambini in quarantena a Shangai

Come i precedenti sforzi della Cina per contenere la variante altamente contagiosa dell'Omicron, anche questo è destinato a fallire, ma ad un un costo enorme. Le dimensioni della sofferenza umana si manifestano in alcuni dei video postati dai residenti sofferenti.

Come suggeriscono queste storie, la Cina ha scatenato un altro COVID Horror Show sulla sua popolazione. Ma perché?

Praticamente ogni persona sul pianeta ora riconosce che d'ora in poi dovrà semplicemente convivere con il coronavirus, nello stesso modo in cui abbiamo imparato a convivere con l'influenza stagionale. Anche i paesi che si sono aggrappati al modello di contenimento di massa della Cina fino al 2021, come Australia, Nuova Zelanda e Germania, lo stanno abbandonando.

I Big White a Shangai

Eppure il Partito Comunista Cinese continua a perseguire il sogno impossibile di COVID Zero.

Ora, si potrebbe dire che a nessuna organizzazione politica piace ammettere di aver sbagliato. Infatti, quando di recente è stato chiesto alla Cina il motivo per cui si rifiuta di riconoscere che il COVID è ormai endemico, un alto funzionario della Commissione sanitaria nazionale ha semplicemente detto: «Se fermiamo tutte le misure di contenimento ora, significa che tutti gli sforzi precedenti sono stati inutili».

Ma a un livello ancora più profondo, l'insistenza del Partito Comunista Cinese sui blocchi potrebbe essere espressione della sua spinta al controllo totale.

Covid Shangai

Mi viene in mente il funzionario del PCC che, nel 1980, proprio all'inizio della politica del figlio unico, proclamò con sicurezza: «Siamo un paese socialista. Possiamo controllare la riproduzione nello stesso modo in cui controlliamo la produzione: secondo un piano statale».

Ora l'atteggiamento di Xi Jinping sembra essere: «Siamo un Paese socialista. Possiamo controllare la replicazione di un virus nello stesso modo in cui controlliamo la produzione: secondo un piano statale».

2. I RESIDENTI DI SHANGHAI URLANO DALLE FINESTRE LE LORO PROTESTE MENTRE LA CITTÀ AFFRONTA LA CARENZA DI

Dagotraduzione da India Today

Covid Shangai 2

Il governo cinese non mostra segni di allentamento del rigoroso blocco che ha imposto Shangai, città di 26 milioni di abitanti. Secondo quanto riferito, le persone nel centro finanziario stanno finendo il cibo, l'acqua e altri beni di prima necessità, e molti sono sull'orlo della fame.

I video stanno facendo il giro dei social media, mostrando la gente di Shanghai che si lamenta della mancanza di cibo e di cure mediche. Costretti a restare nelle loro case, si sono messi sui balconi per urlare, cantare e dare voce alla loro rabbia, alle loro paure e alle loro sofferenze.

Covid Shangai

Mentre i residenti di Shanghai urlano le loro frustrazioni dai loro balconi e dalle finestre, il governo ha risposto alla protesta schierando droni per avvisare la popolazione: «Controlla il desiderio di libertà dell'anima e non aprire la finestra per cantare. Questo comportamento rischia di diffondere l'epidemia».

La frase «controllare il desiderio di libertà dell'anima» è un riferimento a un'osservazione controversa fatta da un legislatore cinese durante la prima ondata di pandemia nel 2020, quando il governo ha imposto rigorose misure di blocco a Wuhan, il punto zero dell'epidemia di coronavirus.

Cane-robot a Shangai 2

In alcune zone di Shanghai, la situazione di tensione è andata fuori controllo e sono scoppiate rivolte. I video mostrano un folto gruppo di persone che sollevano slogan e mettono all'angolo funzionari che indossavano tute ignifughe, prima di saccheggiare un supermercato.

I video formano un raro montaggio di rabbia pubblica e respingimento contro le ferree misure anti-Covid del governo totalitario.

Tutta Shanghai è stata bloccata dal 1 aprile. Il terzo orientale della città è rimasto chiuso ancora più a lungo, dal 28 marzo. Il governo nazionale ha inviato 2.000 medici militari e 10.000 operatori sanitari di altre province per aiutare a combattere l'ondata di Covid alimentata dalla variante Omicron.

Covid Shangai

La pressione dei test e del trattamento sta mettendo a dura prova anche gli operatori sanitari. Un video condiviso su Twitter mostra un medico che viene portato d'urgenza fuori da una struttura di isolamento, trasportato dai pazienti, dopo che è crollato mentre svolgeva le sue funzioni.

Shanghai ha riportato 25.000 infezioni da Covid-19 domenica, un altro picco giornaliero nella peggiore epidemia di Covid in Cina in due anni. Per fermare la diffusione della malattia, la città è stata posta sotto la rigida strategia Covid «zero dinamico».

3. I MERCATI CINESI CROLLANO MENTRE IL BLOCCO DI SHANGHAI COMPRIME LE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO

Dal “Financial Times” - dalla rassegna estera di “Epr comunicazione”

Covid Shangai 2

Lunedì il produttore di auto elettriche Nio ha guidato i mercati cinesi verso il ribasso, mentre i commercianti sono alle prese con gravi interruzioni della catena di approvvigionamento in Cina causate dalle autorità che hanno isolato Shanghai dal resto del paese. Lo scrive il Financial Times.

Nio è crollato fino al 14,4 per cento nel commercio mattutino a Hong Kong dopo aver annunciato nel fine settimana che i fornitori a Shanghai, la vicina provincia di Jiangsu e Jilin avevano sospeso la produzione "uno dopo l'altro" e che avrebbe rinviato le consegne.

L'indice Hang Seng China Enterprises degli stock della Cina continentale è sceso del 3,6 per cento e l'indice di riferimento cinese CSI 300 delle azioni quotate a Shanghai e Shenzhen ha perso il 2,8 per cento.

Covid Shangai 3

Il più ampio indice Hang Seng è sceso fino al 3 per cento e l'Hang Seng Tech è calato fino al 5 per cento.

I crolli del mercato segnalano il crescente impatto finanziario ed economico di un'ondata di blocchi in tutta la Cina e specialmente a Shanghai, il centro della peggiore epidemia di coronavirus del paese in due anni che è diventata un test della politica zero-Covid di Pechino.

Le interruzioni delle catene di approvvigionamento cinesi si sono intensificate in seguito al blocco completo del centro finanziario dal 1° aprile, esacerbando le tensioni sui trasporti e la logistica, poiché le misure rigorose hanno portato l'attività nel più grande hub finanziario onshore della Cina e nella città più grande ad una brusca frenata.

Covid Shangai 4

«Shanghai è economicamente importante sia per l'economia interna cinese che per il commercio con il resto del mondo», ha detto Johanna Chua, capo economista asiatico di Citigroup. Ha aggiunto che i tempi di attesa per le consegne di semiconduttori sono già aumentati e che «con i significativi legami commerciali di Shanghai con l'Asia orientale, questo potrebbe avere impatti di ricaduta sulle catene di approvvigionamento regionali», in particolare in Corea del Sud, Taiwan e Vietnam.

La Cina ha riportato più di 27.000 nuovi casi giornalieri, con la stragrande maggioranza a Shanghai, secondo i dati ufficiali. Le autorità nel fine settimana hanno indicato che alcune comunità della città sarebbero state riaperte se non fossero stati segnalati casi per 14 giorni, ma la maggior parte della metropoli di 25 milioni di persone rimane sotto stretta sorveglianza che ha provocato lamentele sull'accesso al cibo e alle medicine.

Covid Shangai 5

La città meridionale di Guangzhou ha detto durante il fine settimana che avrebbe anche iniziato a testare in massa i suoi 18 milioni di residenti dopo che sono stati segnalati nuovi casi.

Zhenro Properties Group, che è diventato l'ultimo sviluppatore immobiliare cinese ad essere inadempiente durante il fine settimana, ha incolpato i suoi mancati pagamenti delle obbligazioni a causa della «portata e durata imprevista del blocco a Shanghai», che ha detto di aver fermato alcune operazioni e ritardato sia le vendite che le cessioni di beni.

Disneyland Shangai

I dati sull'inflazione rilasciati lunedì hanno mostrato che i prezzi al consumo sono aumentati di quasi l'1% rispetto a un anno fa, guidati principalmente da un salto nei costi del carburante e nei prezzi degli alimenti.