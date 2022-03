"STO ANCORA ELABORANDO QUANTO E' ACCADUTO: QUINDI A UN CERTO PUNTO PARLERO' DI QUESTA MERDA E SARA' SERIO, SARA' DIVERTENTE" - A BOSTON PER UNO SPETTACOLO, CHRIS ROCK PARLA PER LA PRIMA VOLTA DOPO LO SCHIAFFO DI WILL SMITH AGLI OSCAR - IL COMICO E' STATO DI POCHE PAROLE: "PER STASERA HO UN INTERO SPETTACOLO DA PORTARE IN SCENA E L'HO SCRITTO PRIMA DI QUESTO FINE SETTIMANA..."

Chris Rock just addressed the Will Smith #Oscars slap for the first time during a sold-out stand-up show in Boston. https://t.co/Keka0MVhSd Listen to the audio ? pic.twitter.com/TuqE8AHs6C — Variety (@Variety) March 31, 2022

Dal corriere.it

Chris Rock 3

«Come è stato il vostro fine settimana? So che volete sapere del mio, ma per adesso non ho troppo da dire su quello che è successo domenica sera, non ci sono ancora battute in merito a quello». Chris Rock ha parlato per la prima volta di quello che è successo agli Oscar, lo schiaffone di Will Smith, che di fatto ha oscurato tutto il resto della cerimonia ed è diventato argomento di conversazione virale in tutto il mondo.

Per rompere il silenzio sull’accaduto Rock ha scelto Boston dove era atteso per il suo spettacolo (sono tre le date in programma nella città americana). Nel suo breve intervento - extra show - il comico non ha mai menzionato Will Smith né sua moglie Jada Pinkett Smith per nome. «Quindi ve la faccio breve - ha proseguito Rock -, per stasera ho un intero spettacolo da portare in scena e l’ho scritto prima di questo fine settimana. Riguardo agli Oscar, sto ancora elaborando cosa è accaduto. Quindi ad un certo punto parlerò di questa merda e sarà serio, sarà divertente».

Chris Rock 2

Durante il suo spettacolo Chris Rock - in elegante smoking bianco - anche se non ha mai toccato il confronto con gli Smith agli Academy Awards, ha passato gran parte della notte a prendere in giro celebrità e politici. Non ha fatto sconti alla duchessa di Sussex, ai Kardashian, così come al presidente Joe Biden, Hillary Clinton e all’ex presidente Donald Trump.

Risultato: grandi applausi, parecchie standing ovation e un sostegno continuo (c’è anche chi ha urlato che Rock dovrebbe fare causa a Smith). Fuori dal locale un fan ha mostrato una maglietta con il logo «G.I. Jane» (Soldato Jane, il riferimento al film che ha causato la reazione di Will Smith) e la faccia della Pinkett Smith.

Chris Rock lascia il Wilbur Theatre di Boston lo schiaffo di will smith a chris rock oscar 2022 Chris Rock nel backstage Chris Rock arriva al Wilbur Theatre di Boston Chris Rock