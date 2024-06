"LA TERRA E' SULLA STRADA DEL DISASTRO ECOLOGICO, E IL NOSTRO SISTEMA ALIMENTARE GIOCA UN RUOLO FONDAMENTALE" - UN NUOVO STUDIO RIVELA CHE UNA DIETA SANA E "SOSTENIBILE" NON SOLO AIUTA A RIDURRE IL PROPRIO IMPATTO AMBIENTALE, MA ANCHE IL RISCHIO DI UNA MORTE PREMATURA - MANGIARE VEGETALI MINIMAMENTE LAVORATI E LIMITARE IL CONSUMO DI CARNE E LATTICINI, DIMINUISCE DEL 30% LA PROBABILITÀ DI MORTE PER OGNI CAUSA, COME CANCRO, MALATTIE CARDIACHE E…

alimentazione e salute 8

(ANSA) - Con una dieta sana e sostenibile si riduce del 30% il rischio di morte prematura oltre all'impatto ambientale (-29% emissioni di gas serra e -51% utilizzo del suolo). Lo rivela uno studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition e condotto da esperti della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston, il primo a valutare direttamente gli effetti dell'aderenza alle raccomandazioni del rapporto EAT-Lancet del 2019, che propone un modello alimentare basato su una varietà di alimenti vegetali minimamente lavorati e un consumo moderato di carne e latticini, la cosiddetta Dieta della Salute Planetaria (PHD).

alimentazione e salute 6

"Il cambiamento climatico sta mettendo il nostro pianeta sulla strada del disastro ecologico, e il nostro sistema alimentare gioca un ruolo fondamentale" - spiega l'autore Walter Willett. "Cambiare il modo in cui mangiamo può aiutare a rallentare il cambiamento climatico. E ciò che è più salutare per il pianeta è anche più salutare per gli esseri umani". I ricercatori hanno utilizzato dati sulla salute di oltre 200mila individui sani all'inizio dello studio, che hanno completato questionari alimentari ogni quattro anni per un massimo di 34 anni.

alimentazione e salute 7

Le diete dei partecipanti sono state valutate in base all'assunzione di 15 gruppi alimentari, tra cui cereali integrali, verdure, pollame e noci, per quantificare l'aderenza alla Dieta della Salute Planetaria. Lo studio ha rilevato che il rischio di morte prematura era inferiore del 30% tra i partecipanti più fedeli alla Phd rispetto a quelli meno aderenti. La Dieta della Salute Planetaria riduce il rischio di morte per cancro, malattie cardiache e malattie polmonari.

alimentazione e salute 10

Riduce anche l'impatto ambientale: essere fedeli alla dieta si traduce in un 29% in meno di emissioni di gas serra, nel 21% in meno di uso di fertilizzanti e nel 51% in meno di uso di terreni agricoli. "I risultati mostrano quanto siano legate la salute umana e quella del pianeta. Mangiare in modo salutare aumenta la sostenibilità ambientale, che a sua volta è essenziale per la salute e il benessere di ogni persona sulla terra", conclude Willett.

alimentazione e salute 3 alimentazione e salute 4 alimentazione e salute 5