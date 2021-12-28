truffe romatiche rifugiati latin lover
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"TI AMO, DAMMI I SOLDI" - UNA DONNA DI FROSINONE INGANNATA SUI SOCIAL DAI RIFUGIATI LATRIN LOVER. LA VITTIMA DEL RAGGIRO SI ERA INNAMORATA DI UN FINTO INGEGNERE PETROLIFERO, MA DIETRO C'ERA UNA BANDA SPECIALIZZATA NELLE TRUFFE SENTIMENTALI COMPOSTA DA 5 RICHIEDENTI ASILO - PRESI I RIFUGIATI-TRUFFATORI. IN 5 MESI SI ERANO FATTI CONSEGNARE 12MILA EURO - ALLA RICHIESTA DI ALTRI SOLDI, LA VITTIMA SI ERA CONFIDATA CON IL CUGINO CHE HA CAPITO TUTTO E...- -
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“UNA DONNA AL QUIRINALE? UN’OTTIMA IDEA SE SU UN NOME CONCRETO SI CERCA UNA MAGGIORANZA, UNA MEDIOCRE USCITA PROPAGANDISTICA SE SI INDICA SOLO UN GENERE, COME FA CONTE PUR DI GUADAGNARE UN TITOLETTO DI GIORNALE” – L’EX LOTHAR DALEMIANO VELARDI INFILZA "GIUSEPPI" - LA SINISTRA PROVA A "RIFILARE" AL CENTRODESTRA IL "CAVALLO DI TROIA" VIOLANTE O AMATO - CALDEROLI: “BERLUSCONI PUÒ FARCELA AL QUARTO VOTO”
CAFONALINO - BRINDISI E DJ SET PATINATI CON CHANTAL SCIUTO, YVONNE SCIÒ E PIA RUSPOLI IN VIA CONDOTTI A ROMA NELLE STANZE DELLA BOUTIQUE DI SALVATORE FERRAGAMO - A BERE GIN FIZZ E CHAMPAGNE MARISELA FEDERICI, PROTAGONISTA DELLA RIVISTA "ETERNAL CITY", MARIA ROSARIA OMAGGIO, L'ARTISTA FABIO FERRONE VIOLA, LA GIORNALISTA TV MARIA LEITNER, L'ATTORE PASQUALE GRECO, IL FASHIONISTA MASSIMO YUAN E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
COME DISTINGUERE LA VARIANTE OMICRON DA UN SEMPLICE RAFFREDDORE? – GLI STUDI PRELIMINARI DIMOSTREREBBERO CHE L’89% DEI SOGGETTI CONTAGIATI DALLA NUOVA VARIANTE HA RIPORTATO SINTOMI COMUNI: TOSSE, MAL DI GOLA, FEBBRE. SOPRATTUTTO NEI VACCINATI, PUÒ ESSERE DIFFICILE DISTINGUERE UNA FORMA LIEVE DI COVID DALL’INFLUENZA O UN RAFFREDDORE – IL PROFESSOR TIM SPECTOR DEL KING’S COLLEGE DI LONDRA: “I SINTOMI PRINCIPALI DEL COVID NON SONO PIÙ TOSSE, FEBBRE O LA PERDITA DI GUSTO E OLFATTO. NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI…”