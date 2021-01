"TI INSEGNO IO, LO FANNO TUTTI. ACCAREZZA..." - OLIVIER DUHAMEL, 70ENNE POLITOLOGO PARIGINO, E' FINITO SULLA GRATICOLA DOPO IL LIBRO-SCANDALO DI CAMILLE KOUCHNER CHE RIVELA GLI ABUSI SUL FRATELLO GEMELLO DA PARTE DI DUHAMEL, SECONDO MARITO DELLA MADRE - LE VIOLENZE, IL SILENZIO, LE GIUSTIFICAZIONI DELLA MADRE (“NON C’È STATA SODOMIA, IL SESSO ORALE È UN’ALTRA COSA”) E INFINE LA BOMBA - "ADESSO TI SPIEGO, A TE CHE TI PAVONEGGI NEGLI STUDI TV, CHE AVRESTI POTUTO, ALMENO, SCUSARTI…"

Stefano Montefiori per il "Corriere della Sera"

Olivier Duhamel, 70 anni, celebre politologo e costituzionalista parigino, deputato europeo socialista dal 1997 al 2004, fino a ieri pomeriggio era il presidente della prestigiosa «Fondation nationale des sciences politiques». Si è dimesso pochi minuti dopo che i giornali francesi hanno cominciato a pubblicare i primi estratti del libro «La familia grande» scritto da Camille Kouchner, 45 anni, avvocata, figlia dell' ancora più celebre Bernard Kouchner, medico umanitario ed ex ministro degli Affari Esteri.

Dopo il divorzio dei genitori, a partire dagli otto anni Camille è cresciuta con il fratello maggiore Julien, il gemello «Victor» (nome di fantasia), la madre Evelyne Pisier (icona della sinistra francese, ex compagna di Fidel Castro a Cuba) e il suo secondo marito, Olivier Duhamel appunto, ammirato e amato dai ragazzi, il pilastro della famiglia soprattutto dopo il suicidio dei nonni materni e l' alcolismo di Evelyne. Ma nel libro che uscirà giovedì per la casa editrice Seuil, Camille Kouchner rivela gli abusi sessuali patiti oltre trent' anni fa dal fratello gemello a opera del patrigno.

Camille riferisce il primo racconto di un «Victor» 14enne, quando ormai l' incesto praticato da Duhamel andava avanti da un anno: «È venuto nel mio letto e mi ha detto: "Ti insegno io. Vedrai, lo fanno tutti". Mi ha accarezzato e poi, sai...». Il ragazzo fece promettere il silenzio alla gemella, un segreto di famiglia custodito fino al 2008.

Quell' anno il fratello maggiore, Julien, dice ai gemelli che vuole mandare i figli a passare l' estate nella casa di vacanze di famiglia, a Sanary-sur-Mer, «da soli con Olivier». A quel punto Camille e Victor decidono di rompere il patto e di parlare degli abusi di Olivier Duhamel a Julien e anche alla madre Evelyne. Che però alle parole di Victor non si mostra sorpresa: «Gli dispiace, sai. E poi, non c' è stata sodomia. Il sesso orale è comunque una cosa ben diversa». La «familia grande» va in frantumi, il piccolo mondo editoriale e accademico di Saint Germain des Près viene a sapere della violenza ma la notizia non esce dall' entourage.

Dopo la morte della madre nel 2017, Camille Kouchner comincia a riflettere sulle conseguenze di mantenere ancora un segreto custodito per decenni, e decide di abbatterlo una volta per tutte, con il libro che sta per arrivare in tutte le librerie di Francia.

«Da piccolo mio fratello mi aveva avvisata: vedrai, mi crederanno, ma se ne infischieranno - scrive Camille Kouchner -. Accidenti. Aveva ragione». E rivolta al patrigno: «Adesso ti spiego, a te che discetti alla radio, a te che fai dono delle tue analisi agli studenti e ti pavoneggi negli studi tv, adesso ti spiego che avresti potuto, almeno, scusarti. Prendere coscienza e preoccuparti. Adesso ti ricordo che, invece, mi hai minacciata. Messaggio sulla mia segreteria telefonica: "Mi uccido"». Olivier Duhamel ieri ha lasciato tutte le sue funzioni e all' Obs che lo ha contattato per una reazione ha risposto: «Non ho niente da dire».

