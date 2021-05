"TI RIPUDIAMO, NON SEI PIÙ NOSTRA FIGLIA" - SONO STATE LE ULTIME PAROLE RIVOLTE DAI GENITORI A SONIA, 20ENNE FRANCESE, UNA DELLE VITTIME DELLA VIOLENZA CONTRO I GIOVANI LGBT ESPLOSA ALL'INTERNO DELLE FAMIGLIE IN FRANCIA NEL 2020, SECONDO IL RAPPORTO SOS-OMOFOBIA - UN RAGAZZO TRANSGENDER SI È VISTO CONFISCARE I DOCUMENTI D'IDENTITÀ DA MAMMA E PAPÀ PER IMPEDIRGLI DI OTTENERE IL CAMBIO DI SESSO ALL'ANAGRAFE...

VIOLENZE IN FAMIGLIA CONTRO I GIOVANI LGBT

Nel suo rapporto 2021 presentato lunedì 17 maggio, SOS-Omofobia è preoccupato per l'aumento delle segnalazioni in famiglia - scrive Le Monde. D'altra parte, i rapporti LGBTfobici nello spazio pubblico sono diminuiti, principalmente a causa dei periodi di reclusione.

"Ti ripudiamo, non sei più nostra figlia" sono state le ultime parole pronunciate dai genitori di Sonia, 20 anni, quando ha annunciato che aveva una relazione con una donna, poco prima di cacciarla dalla casa di famiglia, lasciandola senza risorse né alloggio.

RAPPORTO SOS OMOFOBIA

Victor, da parte sua, non è stato buttato fuori. Ma, confinato nella primavera del 2020 con la sua famiglia ostile alla sua omosessualità, ha sopportato per settimane gli insulti di sua sorella che lo chiamava "frocio, succhiacazzi".

Per quanto riguarda Ibrahim, un giovane transgender, i suoi genitori gli hanno confiscato i documenti d'identità per impedirgli di ottenere il cambio di sesso all'anagrafe, definendolo schizofrenico…

Queste storie di discriminazione e violenza sono raccolte nel rapporto 2021 di Sos-Omofobia, presentato lunedì 17 maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia.

A causa del particolare contesto legato alla crisi sanitaria, che ha limitato i mezzi di azione dell'associazione, come gli interventi nelle scuole, e ha impedito alla sua hotline di funzionare correttamente per qualche tempo, nel 2021 sono state raccolte solo 1.815 testimonianze, rispetto alle 2.396 dell'anno precedente.

Ma in questa massa, Sos-Omofobia, che si propone di essere un osservatorio della LGBTfobia in Francia, è particolarmente preoccupato per un aumento delle denunce all'interno della famiglia, specchio del fenomeno più generale di un aumento della violenza intra-familiare registrato nel 2020.

L'anno scorso, il contesto "famiglia e cerchia stretta" ha rappresentato il 13% di tutte le segnalazioni a Sos-Omofobia (176 casi), rispetto al 10% degli anni precedenti. Al contrario, gli atti LGBTfobici segnalati nello spazio pubblico stanno diminuendo, con attacchi in questo contesto che rappresentano il 36% dei casi nel 2020, rispetto al 48% del 2019.

"La sensazione di impunità associata al circolo privato, rimosso dallo sguardo della società e spesso dal sistema giudiziario, sembra esacerbare le reazioni e le espressioni LGBTfobiche", avvertono gli autori del rapporto.

Logicamente, questo aumento va di pari passo con un maggior numero di giovani che hanno contattato la hotline. "Per gli incidenti che avvengono in famiglia, il 48% delle vittime ha meno di 25 anni, e i genitori sono i principali autori di discriminazioni e atti LGBTfobici", dice Lucile Jomat, presidente dell'associazione.

Andarsene, a volte l'unica opzione

Nella maggior parte delle situazioni, le vittime devono affrontare il rifiuto (75%) e gli insulti (47%) dei loro parenti. Seguono le molestie (38%), le minacce (32%) e l'aggressione fisica o sessuale (21%).

"Per quanto riguarda le violenze perpetrate dai vicini, anch'esse in aumento, le testimonianze evidenziano tensioni preesistenti che sono aumentate con il confinamento e, per le vittime, una grande angoscia legata all'impossibilità di trovare una via di fuga dalla violenza", nota Lucile Jomat.

Per i giovani intrappolati in famiglie violente, andarsene è una sfida. Ma anche, a volte, l'unica opzione. Questo è stato il caso di Alicia (il nome è stato cambiato su sua richiesta), una giovane donna transgender di 22 anni, che è tornata a casa della sua famiglia durante il primo confino, come migliaia di studenti. "Il mio coming out sulla mia transidentità ha incendiato il mondo. "

In conflitto da tempo con i suoi genitori, aveva affrontato la questione qualche settimana prima. Ho chiesto loro di fare sesso con me e di chiamarmi con un altro nome", dice. Hanno solo detto: 'Ti sbagli', e si sono rifiutati di parlarne. È stato catastrofico"

A Nantes, una struttura di accoglienza specializzata

Durante la loro convivenza forzata, la loro relazione si è ulteriormente deteriorata. "Una domenica, avevo deciso di indossare una gonna mentre loro erano via, e quando tornarono a casa, mia madre mi guardò con uno sguardo completamente indifferente, mio padre mi disse che non era Carnevale e si arrabbiò dicendo che davvero non mi importava di lui".

Con il passare dei giorni, gli incidenti continuavano. "Andava bene finché non facevo il minimo passo verso la femminilità. "Alicia si oppone ai commenti sprezzanti e alle critiche dei suoi genitori un "confronto passivo". Fino a un'ennesima discussione, quando suo padre, in uno scatto d'ira, la solleva per il colletto e alza il braccio per colpirla, prima di arrendersi. "Ero arrabbiato, poi ho avuto paura, mi sono detto che dovevo andarmene".

Ha fatto le valigie e ha alloggiato da amici per un po', prima di trovare un posto in un appartamento condiviso a luglio, grazie all'associazione Aurore, che gestisce a Nantes una struttura di accoglienza specializzata per giovani LGBT esclusi dalle loro famiglie a causa del loro orientamento sessuale, Hom'Up. Da allora vive lì, senza sentirsi in pericolo per la sua differenza. "Sento di aver trovato una via d'uscita, sto uscendo dalla mia depressione", dice.