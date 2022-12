"TIKTOK E' UN CAVALLO DI TROIA DELLA CINA PER SPIARE GLI ALTRI PAESI" - IL SENATO AMERICANO VIETA IL SOCIAL MEDIA CINESE DA TUTTE LE PIATTAFORME E DEVICE DEL GOVERNO AMERICANO - LA LEGGE HA RICEVUTO CONSENSI SIA DAI REPUBBLICANI CHE DAI DEMOCRATICI MA NON E' DETTO CHE PORTI A RISULTATI - BIDEN, CHE AVEVA GIA' ANNULLATO UN BANDO PER TIKTOK IMPOSTO DA TRUMP, HA CHIESTO DI VERIFICARE SE LE APP STRANIERE SIANO UN RISCHIO PER LA SICUREZZA NAZIONALE MA L'OPERAZIONE E' ANCORA IN CORSO...

Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

TikTok è un "Cavallo di Troia", usato dalla Cina per spiare gli altri Paesi. È il messaggio lanciato dalla legge approvata mercoledì sera all'unanimità dal Senato americano, per bandire il social network da tutte le piattaforme del governo federale. Ultima iniziativa di una campagna lanciata da tempo negli Stati Uniti, per arrivare alla cancellazione in tutto il Paese di questo strumento per la condivisione dei video posseduto da ByteDance.

Il "No TikTok on Government Devices Act" è [...] stato approvato all'unanimità, a dimostrazione che l'allarme è bipartisan, e segue le iniziative di otto Stati, Alabama, Maryland, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Utah, Texas e Nebraska, che hanno già decretato lo stesso bando.

La legge ora passa alla Camera, dove però non è sicuro che venga votata prima della fine della sessione in corso. Se fosse approvata, andrebbe sul tavolo del capo della Casa Bianca per la firma. Non è certo che questo processo verrà completato, tanto per un problema di tempi, quanto perché l'attuale presidente aveva già annullato un bando di TikTok imposto per decreto nel luglio del 2020 dal predecessore Donald Trump. Joe Biden però aveva costituito un meccanismo per verificare se le app controllate da avversari stranieri costituivano un rischio per la sicurezza nazionale e i dati degli americani, e questa operazione è ancora in corso.

All'inizio di dicembre è stato il direttore dell'Fbi, Chris Wray, a manifestare la preoccupazione che il social costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale, perché i cinesi controllano l'algoritmo «che consente loro di manipolare i contenuti e utilizzarli per operazioni di influenza[...]».

Il senatore repubblicano Marco Rubio nel frattempo ha presentato una legge per bandire completamente TikTok negli Usa, [...] L'amministrazione ha negoziato una via d'uscita per rendere inoffensiva l'app di ByteDance, che però non è ancora entrata in vigore e viene giudicata insufficiente dai critici, che vogliono la vendita a una compagnia Usa. Se non si troverà un'intesa, al Congresso c'è il consenso bipartisan per eliminare TikTok.

