"PER TUTTI I 2005 CHE VOGLIONO CONVERTIRE IL BONUS CULTURA IN CASH, CONTATTATEMI" - L'INFLUENCER "ER BRASILIANO", ALL'ANAGRAFE MASSIMILIANO MINNOCCI, SI LANCIA IN UN NUOVO BUSINESS (ILLEGALE): CAMBIARE IL BUONO DI 500 EURO PER I 18ENNI, DA SPENDERE IN LIBRI, MOSTRE E MUSEI, IN CONTANTI - MA IL MINISTERO DELLA CULTURA PARLA CHIARO: "CHI TI OFFRE DENARO IN CAMBIO DEL TUO BONUS CULTURA VUOLE TRUFFARTI, COMMETTE UN REATO E TI VUOLE RENDERE COMPLICE"

Non sai cosa acquistare con bonus cultura? Chiedi aiuto al Brasiliano. “La carta della cultura” era stata pensata per sostenere l’arricchimento culturale dei neomaggiorenni: 500 euro da spendere in libri, mostre e musei. Ma sin dalla sua introduzione è stata sfruttata per raggiri di ogni tipo, nonostante gli avvertimenti delle istituzioni. “Se lo vendi, sei complice di un reato perseguibile dalla legge”, è scritto sul sito 18App. […]

E tra i tanti che invitano convertire il bonus in denaro c’è anche l’influencer palestrato Massimiliano Minnocci, conosciuto anche come il Brasiliano, che su Instagram pochi giorni fa ha condiviso un video dal contenuto inequivocabile: “Vi dico questa cosa dal lettuccio magico. Per tutti i 2005 che vogliono convertire il bonus cultura in cash ascoltate quest’amico”.

La storia Instagram del Brasiliano, che lo scorso 20 maggio è stato condannato alla pena dei lavori di pubblica utilità per aver aggredito alcuni agenti di polizia nel 2018 a Pietralata, è rimasta online per circa 24. […] Non è escluso che in tanti possano aver cliccato sul link inserito sul video dell’influencer che conduce a un numero WhatsApp. È quello del broker del voucher cultura che si fa chiamare “Agence bonus”, che, una volta contattato, spiega come trasformare il bonus in denaro contante.

[…] Di fronte alle proposte come quella fatta dal Brasiliano questa è l’indicazione che arriva dal ministero della cultura: “Se ricevi un’offerta nella quale ti viene proposto di cedere il tuo Bonus Cultura in cambio di denaro, devi scrivere una mail a numeroverde@cultura.gov.it segnalando il profilo di chi ti propone l’illecito. Chi ti offre denaro in cambio del tuo Bonus cultura vuole truffarti, commette un reato e ti vuole rendere complice”.

Quella di convertire il bonus in denaro è solo una delle tante sponsorizzazioni proposte agli influencer che, in cambio di denaro, mettono a disposizione il proprio account per promuovere progetti ai limiti della legalità: trading online, cryptovalute, pagine di scommesse, ma anche canali Telegram in cui si possono acquistare stupefacenti. Per un pacchetto di storie che si cancellano dopo 24 ore c’è chi è disposto a pagare anche 10mila euro. […]

