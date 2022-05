"TWITTER NON CREDE NELLA LIBERTA' DI PAROLA" - UN INGEGNERE CHE LAVORA NEL SOCIAL NETWORK HA AMMESSO CHE LA CULTURA AZIENDALE E' ESTREMAMENTE DI SINISTRA E CHE I CONTENUTI DI DESTRA VENGONO APERTAMENTE CENSURATI: "I MIEI COLLEGHI ODIANO L'IDEA CHE MUSK DIVENTI IL NUOVO PROPRIETARIO" - "QUI TUTTI POSSONO FARE QUELLO CHE VOGLIONO, A NESSUNO IMPORTA DELLE SPESE OPERATIVE, COME FANNO INVECE I CAPITALISTI..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Un ingegnere senior di Twitter ha ammesso che il gigante dei social media ha un forte pregiudizio di sinistra e censura regolarmente i conservatori. Siru Murugesan è stato registrato mentre diceva che la cultura aziendale è estremamente di sinistra, i lavoratori sono «fottuti comunisti» e «odiano, odiano, odiano» l'acquisizione da 44 miliardi di dollari di Elon Musk.

In una conversazione incredibilmente schietta, filmata in diversi incontri, Murugesan ha detto che l'azienda «non crede nella libertà di parola» e che quando lui è stato assunto, l’ambiente ha cercato di spingerlo a sinistra.

Musk ha promesso di riportare la piattaforma in uno spazio sicuro in cui gli utenti possono pubblicare ciò che vogliono, nonché «sconfiggere i bot spam» e «autenticare tutti gli esseri umani». Intanto ha alimentato la speculazione sul fatto che potrebbe cercare di negoziare per il gigante dei social media. Mentre era a una conferenza di Miami, ha detto che un accordo a un prezzo inferiore non sarebbe «fuori questione».

Murugesan è stato filmato da una giornalista di Project Veritas. «Twitter non crede nella libertà di parola», ha detto, aggiungendo che i suoi colleghi «odiavano» l'idea che Musk sarebbe diventato il nuovo proprietario. «Lo odiano», ha detto. «Dio mio. Almeno mi va bene. Ma alcuni dei miei colleghi sono tipo super-sinistra, sinistra, sinistra, sinistra, sinistra».

Murugesan ha raccontato che la politica di Twitter è così di sinistra che ha plasmato le sue opinioni e lo ha cambiato, mentre la destra è stata apertamente censurata.

Lo stesso Musk si è spesso lamentato di un pregiudizio di sinistra su Twitter, osservando che figure di destra come Donald Trump e Steve Bannon sono bandite mentre gli estremisti dall'altra parte possono rimanere.

Murugesan ha affermato che «molto è cambiato» da quando Musk ha iniziato il processo di acquisizione il 25 aprile. Ha detto che i dipendenti erano preoccupati per il loro lavoro, perché le sue aziende funzionano in modo diverso rispetto al posto di lavoro "socialista" di Twitter. «Sai, i nostri posti di lavoro sono in gioco», ha detto. «Lui è un capitalista e non stavamo realmente operando come capitalisti, più come socialisti».

Murugesan ha affermato che le procedure operative dell'azienda sono estremamente permissive. «Essenzialmente tutti possono fare quello che vogliono, a nessuno importa davvero delle [spese operative], come fanno i capitalisti, si preoccupano dei numeri o si preoccupano di come rendere il business più efficiente», ha detto.

«Ma su Twitter è come se la salute mentale fosse tutto, se stai male puoi prenderti qualche giorno di riposo. Le persone si sono prese mesi di ferie, e poi sono tornate».

Murugesan ha affermato che molti membri dello staff hanno apertamente cercato di contrastare l'acquisizione, preoccupati in particolare per la promessa di Musk di reintegrare persone come Trump.